Las mejores terrazas y rooftops de Madrid para escapar del calor este verano

Cuando el calor aprieta, siempre buscamos alternativas para escapar de él. Y en Madrid hay muchas formas de hacerlo, como por ejemplo, ir a alguna piscina natural, parques acuáticos o terrazas y rooftops que estén climatizados o tengan piscina.

A continuación te dejamos algunas opciones:

Rooftops con piscina

Picos Pardos Sky Lounge de BLESS Hotel

La fabulosa terraza de BLESS Hotel Madrid en Velázquez 62, Picos Pardos Sky Lounge, es el lugar de referencia para huéspedes y locales que disfruten del verano en Madrid. Cuenta con una oferta gastronómica de primer nivel y su fabulosa piscina esmeralda, donde puedes tomar un delicioso cóctel de autor sobre las camas balinesas. Un espacio decorado por Alejandra Pombo, donde evadirse del bullicio de la ciudad y disfrutar de una cocina fresca y vanguardista, en un ambiente íntimo y cosmopolita.

Hotel Emperador

La azotea del Hotel Emperador, en plena Gran Vía, alberga una de las piscinas más famosas de Madrid. Además de ofrecer unas espectaculares vistas del skyline, cuenta con hamacas, servicio de bar y la posibilidad de acceder mediante day pass en determinadas fechas y según disponibilidad.

Ginkgo Restaurante & Sky Bar (VP Plaza España Design)

Situado en la planta 12 del VP Plaza España Design, Ginkgo Sky Bar combina una propuesta gastronómica de primer nivel con una elegante terraza y una piscina de fondo de cristal. Sus vistas al Palacio Real y a la Casa de Campo lo convierten en uno de los rooftops más exclusivos de la ciudad.

H10 Puerta de Alcalá

La terraza El Cielo de Alcalá cuenta con una pequeña piscina panorámica que permite refrescarse con vistas al parque del Retiro y la Puerta de Alcalá. Su ambiente tranquilo y su carta de cócteles la convierten en un auténtico oasis urbano.

Hard Rock Hotel Madrid

El Hard Rock Hotel dispone de una animada terraza con piscina al aire libre, perfecta para combatir el calor sin salir de la ciudad. Durante el verano organiza sesiones de DJ, eventos especiales y, en ocasiones, ofrece pases de día para quienes no se alojan en el hotel.

Hotel Índigo Gran Vía

La azotea del Hotel Índigo presume de una infinity pool con una de las mejores vistas de la Gran Vía madrileña. Aunque la piscina está reservada a huéspedes, el espacio se ha convertido en uno de los rooftops más fotografiados de Madrid.

Dear Hotel Madrid

En la azotea del Dear Hotel se encuentra la terraza Nice To Meet You, que cuenta con una piscina y unas espectaculares vistas a Plaza de España y la Casa de Campo. Es uno de los lugares más recomendables para disfrutar de una cena o un cóctel mientras cae el sol sobre Madrid.

Rooftops sin piscina

Hotel Thompson

Aunque el Hotel Thompson de Madrid sí tiene una pequeña piscina (solo para huéspedes), lo mejor de todo es su rooftop, Makáá, un lugar donde puedes tomar los mejores cócteles de Madrid y una gastronomía que te dejará sin palabras. Desde aquí, el skyline de Madrid se despliega sin filtros: un panorama que, conforme avanza la tarde y el sol tiñe la ciudad de tonos dorados, se convierte en uno de los espectáculos más genuinos que ofrece la capital.

Picalagartos Sky Bar

Ubicado en el NH Collection Gran Vía, Picalagartos Sky Bar ofrece una de las mejores vistas de la arteria más famosa de Madrid. Su azotea de 360 grados, su cuidada carta de cócteles y su propuesta gastronómica lo convierten en un imprescindible para disfrutar del atardecer.

Doñaluz The Madrid Rooftop

A pocos pasos de la Puerta del Sol, Doñaluz destaca por su decoración de inspiración mediterránea y su ambiente relajado. Es el lugar perfecto para disfrutar de un cóctel, cenar al aire libre y contemplar el corazón de Madrid desde las alturas.

Ella Sky Bar

Situado en la décima planta de un edificio de Gran Vía, Ella Sky Bar combina una elegante terraza con una amplia oferta gastronómica y de coctelería. Su panorámica del centro de Madrid lo convierte en uno de los rooftops más fotografiados de la capital.

Le Tavernier

Inspirado en los puertos del norte de España, este rooftop del hotel INNSiDE by Meliá Madrid Gran Vía ofrece un ambiente desenfadado, vegetación y unas magníficas vistas sobre la ciudad. Además, su acceso es gratuito, lo que lo convierte en una de las terrazas más populares del verano.