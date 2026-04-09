El mapa de la Feria de Abril de Sevilla 2026 con todas las calles y casetas

La Feria de Abril de Sevilla 2026 se celera del martes 21 al domingo 26 de abril y algunas de sus fechas más importantes son la noche de la "Cena del Pescaíto" el lunes 20, el Miércoles de Feria (22 de abril) que este año vuelve a ser festivo local o el domingo 26 de abril con fuegos artificiales sobre el Real.

Recientemente te contábamos cuáles son las casetas públicas y privadas de la Feria de Sevilla de este año y ahora queremos mostrarte el mapa con todas las calles del Recinto Ferial para que no te pierdas este año.

El recinto ferial, conocido como el Real de la Feria, se sitúa en el barrio de Los Remedios y está estructurado en forma de cuadrícula, con calles amplias y bien señalizadas que facilitan la orientación. Tal y como se puede ver en el plano oficial , las calles principales están organizadas en filas paralelas y llevan nombres de figuras históricas del toreo como Joselito, Belmonte, Gallo o Pascual Márquez, mientras que otras vías transversales conectan todo el recinto, creando un entramado ordenado y fácilmente transitable.

En el corazón de la Feria se concentran la mayoría de las casetas, que son el alma del evento. Existen dos tipos principales: las casetas privadas, que pertenecen a familias, peñas o empresas y requieren invitación para acceder, y las casetas públicas, abiertas a todo el mundo. Estas últimas son clave para quienes visitan la Feria por primera vez, y en el mapa aparecen señalizadas en zonas concretas, como las gestionadas por distritos municipales o partidos políticos, repartidas por distintas calles del recinto .

Además de las casetas, el plano también recoge otros puntos importantes como accesos, zonas de servicios, puntos de información o áreas de restauración, lo que refuerza la idea de que la Feria funciona como una ciudad temporal perfectamente equipada. En uno de los extremos del recinto se encuentra también la calle del Infierno, la zona de atracciones, separada del área principal de casetas.