Cómo disfrutar la Feria de Abril de Sevilla si es tu primera vez: guía completa para no perderte nada

La Feria de Abril, que se celebra este año del martes 21 al domingo 26 de abril, transforma Sevilla durante una semana en una ciudad dentro de otra. El recinto ferial de Los Remedios se llena de luces, música, trajes de flamenca y miles de personas dispuestas a disfrutar casi las 24 horas del día. Pero para quienes debutan, hay algunas claves fundamentales.

Las casetas de la Feria de Abril de Sevilla

Uno de los aspectos que más sorprende es que la mayoría de las casetas son privadas. Pertenecen a familias, empresas o asociaciones, por lo que no se puede entrar libremente en todas.

Feria de Abril de Sevilla | iStock

Entonces... ¿qué puedes hacer? Pues debes saber que existen casetas públicas (del Ayuntamiento, distritos o partidos políticos) donde cualquiera puede acceder, comer y bailar sin invitación. Son la mejor opción si es tu primera vez.

Día vs noche: dos ferias en una

La Feria tiene dos ambientes muy distintos:

De día: más tranquila, ideal para comer, pasear y ver caballos.

De noche: más animada, con música, baile y ambiente festivo.

Te aconsejamos que si quieres una experiencia completa, combines ambos momentos.

Qué comer y beber en la Feria de Abril de Sevilla

No puedes irte sin probar algunos de sus platos más icónicos y tradicionales, como por ejemplo:

Pescaíto frito

Jamón ibérico

Tortilla y marisco

Rebujito (vino fino o manzanilla con refresco)

Además, en las casetas públicas los precios son más accesibles.

Cómo vestirse para la Feria de Abril de Sevilla

La Feria de Abril de Sevilla tiene una etiqueta muy marcada que te recomendamos que sigas si vas a vivir la experiencia este año:

Mujeres: traje de flamenca (no obligatorio) o look arreglado

traje de flamenca (no obligatorio) o look arreglado Hombres: camisa, pantalón chino o traje

Feria de Abril de Sevilla 2024 | iStock

Importante: Evita ir demasiado informal (tipo playa o deporte), especialmente por la noche.

Cómo llegar y moverse en la Feria de Abril de Sevilla

El recinto donde se encuentran todas las casetas de la Feria de Abril de Sevilla está en Los Remedios y te recomendamos usar el transporte público (Metro, bus y taxis) ya que durante estos días funciona con refuerzos especiales. Así que haznos caso y evita el coche. Además, es necesario que planifiques la vuelta, porque de madrugada hay mucha demanda.

No todo es casetas en la Feria de Abril de Sevilla

Aunque las casetas son uno de los lugares más famosos de la Feria, lo cierto es que tiene muchos más entretenimientos. La Feria también tiene:

Calle del Infierno: zona de atracciones

Paseos de caballos

Portada iluminada (perfecta para fotos)

Errores que debes evitar

Estos son los errores que tienes que evitar si vas a la Feria de Abril de Sevilla por primera vez:

Pensar que todas las casetas son públicas

Ir sin calzado cómodo

No reservar alojamiento con antelación

Llegar muy tarde sin plan

Vive la experiencia completa

La Feria comienza con el alumbrado (encendido de luces) y termina con fuegos artificiales. Entre medias, es una celebración continua donde la clave está en dejarse llevar.

No hace falta conocer todas las normas para disfrutarla, pero sí tener claro cómo funciona. Con estos consejos, tu primera Feria de Abril será mucho más fácil... y probablemente querrás repetir.