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Feria de Abril de Sevilla 2026: Estas son las casetas públicas y de entrada gratis
La Feria de Abril de Sevilla es una de las fiestas más emblemáticas de España, pero también una de las más particulares: más de mil casetas llenan el recinto y no todas son de libre acceso. Conocer la diferencia entre casetas públicas y privadas, sus horarios y cómo funcionan es clave para disfrutarla al máximo.
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El corazón de la Feria de Abril de Sevilla está en sus casetas: estructuras decoradas donde se come, se bebe, se bailan sevillanas y se socializa. En total, el Real de la Feria reúne más de mil casetas repartidas en calles con nombres de toreros, creando una auténtica "ciudad efímera" durante una semana.
Sin embargo, no todas funcionan igual: hay dos tipos principales, las privadas y las públicas.
Casetas privadas: acceso restringido
La mayoría de casetas son privadas. Pertenecen a familias, grupos de amigos, empresas o asociaciones, y para entrar es necesario:
- Ser socio
- Ir acompañado de alguien que lo sea
- Tener invitación
Estas casetas son el núcleo social de la feria para los sevillanos y suelen tener listas cerradas de acceso.
Además, implican un coste para sus miembros, que pagan cuotas elevadas para mantenerlas durante toda la semana.
Casetas públicas: abiertas a todos
Aunque son minoría, las casetas públicas permiten disfrutar de la Feria sin necesidad de tener contactos.
Características principales:
- Entrada libre y gratuita
- Ambiente variado (locales, turistas, familias)
- Gestionadas por distritos, sindicatos o partidos
En total, hay menos de una veintena de casetas públicas entre las más de 1.000 existentes.
Casetas públicas de la Feria de Abril de Sevilla 2026
Las casetas públicas de la Feria de Abril de Sevilla de este 2026 son:
- C/ Costillares, 22-26: Distrito Nervión – San Pablo – Santa Justa
- C/ Antonio Bienvenida, 97-101: Distrito Casco Antiguo
- C/ Pascual Márquez, 153-157: Distrito Triana – Los Remedios
- C/ Pascual Márquez, 215-219: Distrito Este – Cerro – Amate
- C/ Pascual Márquez, 85-89: Distrito Macarena – Macarena Norte
- C/ Ignacio Sánchez Mejías, 61-65: Distrito Sur – Bellavista – La Palmera
- C/ Costillares, 13-17: Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla
- C/ Pascual Márquez, 225-229: Caseta «SEVILLA»
- C/ Pascual Márquez, 66: PP de Sevilla
- C/ Pascual Márquez, 9: La Pecera
- C/ Pascual Márquez, 81: CC.OO. Sevilla
- C/ Antonio Bienvenida, 13: UGT
- C/ Curro Romero, 25: USO
- C/ Manolo Vázquez, 31: La Marimorena
Horarios de las casetas
Las casetas, tanto públicas como privadas, siguen horarios similares:
- Apertura: alrededor de las 12:00 del mediodía
- Cierre: entre las 03:00 y 03:30 de la madrugada
Durante el día el ambiente es más familiar, mientras que por la noche se vuelve más festivo, con música, baile y mayor afluencia.
Cómo se paga dentro de las casetas
El sistema puede variar según la caseta:
- Pago directo en barra
- Sistema de tickets (muy habitual en públicas)
- Aunque muchas aceptan tarjeta, es recomendable llevar efectivo.
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