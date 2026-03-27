Feria de Abril de Sevilla 2026: Estas son las casetas públicas y de entrada gratis

El corazón de la Feria de Abril de Sevilla está en sus casetas: estructuras decoradas donde se come, se bebe, se bailan sevillanas y se socializa. En total, el Real de la Feria reúne más de mil casetas repartidas en calles con nombres de toreros, creando una auténtica "ciudad efímera" durante una semana.

Feria de Abril de Sevilla | iStock

Sin embargo, no todas funcionan igual: hay dos tipos principales, las privadas y las públicas.

Casetas privadas: acceso restringido

La mayoría de casetas son privadas. Pertenecen a familias, grupos de amigos, empresas o asociaciones, y para entrar es necesario:

Ser socio

Ir acompañado de alguien que lo sea

Tener invitación

Estas casetas son el núcleo social de la feria para los sevillanos y suelen tener listas cerradas de acceso.

Además, implican un coste para sus miembros, que pagan cuotas elevadas para mantenerlas durante toda la semana.

Casetas públicas: abiertas a todos

Aunque son minoría, las casetas públicas permiten disfrutar de la Feria sin necesidad de tener contactos.

Características principales:

Entrada libre y gratuita

Ambiente variado (locales, turistas, familias)

Gestionadas por distritos, sindicatos o partidos

En total, hay menos de una veintena de casetas públicas entre las más de 1.000 existentes.

Feria de Abril de Sevilla 2024 | iStock

Casetas públicas de la Feria de Abril de Sevilla 2026

Las casetas públicas de la Feria de Abril de Sevilla de este 2026 son:

C/ Costillares, 22-26: Distrito Nervión – San Pablo – Santa Justa

C/ Antonio Bienvenida, 97-101: Distrito Casco Antiguo

C/ Pascual Márquez, 153-157: Distrito Triana – Los Remedios

C/ Pascual Márquez, 215-219: Distrito Este – Cerro – Amate

C/ Pascual Márquez, 85-89: Distrito Macarena – Macarena Norte

C/ Ignacio Sánchez Mejías, 61-65: Distrito Sur – Bellavista – La Palmera

C/ Costillares, 13-17: Área de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla

C/ Pascual Márquez, 225-229: Caseta «SEVILLA»

C/ Pascual Márquez, 66: PP de Sevilla

C/ Pascual Márquez, 9: La Pecera

C/ Pascual Márquez, 81: CC.OO. Sevilla

C/ Antonio Bienvenida, 13: UGT

C/ Curro Romero, 25: USO

C/ Manolo Vázquez, 31: La Marimorena

Horarios de las casetas

Las casetas, tanto públicas como privadas, siguen horarios similares:

Apertura: alrededor de las 12:00 del mediodía

Cierre: entre las 03:00 y 03:30 de la madrugada

Durante el día el ambiente es más familiar, mientras que por la noche se vuelve más festivo, con música, baile y mayor afluencia.

Cómo se paga dentro de las casetas

El sistema puede variar según la caseta: