Cuándo es la Feria de Abril de Sevilla 2026

La Feria de Abril de Sevilla 2026 se celebrará del martes 21 al domingo 26 de abril, manteniendo el formato corto de seis días tras adaptar su calendario en función de la Semana Santa.

La fiesta comienza la noche del lunes 20 de abril con la "Cena del Pescaíto" en las casetas y el tradicional Alumbrado, el momento en que miles de bombillas iluminan la portada del recinto ferial y dan oficialmente la bienvenida a la semana.

Portada de la Feria de Abril de Sevilla | iStock

Durante los seis días de feria, el Real de la Feria, situado en el barrio de Los Remedios, se transforma en una ciudad efímera llena de casetas, farolillos, música y bailes. Familias, amigos y visitantes disfrutan de sevillanas, rebujitos, gastronomía andaluza y paseos a caballo al mediodía, mientras que por la noche la fiesta se intensifica bajo la iluminación del recinto.

Uno de los días más destacados para los sevillanos es el Miércoles de Feria (22 de abril), que este año vuelve a ser festivo local y suele ser el de mayor afluencia de público. La feria concluye el domingo 26 de abril con fuegos artificiales sobre el Real, una tradición que pone el broche final a una semana de celebración.

Feria de Abril de Sevilla | iStock

La Feria de Abril es mucho más que un evento festivo: es una tradición cultural profundamente arraigada en Sevilla y declarada de Interés Turístico Internacional, donde se mezclan tradición, música, gastronomía y arte andaluz. Si planeas visitarla, es recomendable reservar alojamiento con antelación y organizar tu estancia para disfrutar al máximo del ambiente único que envuelve la ciudad en estos días.