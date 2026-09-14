La Línea 6 de Metro de Madrid funcionará 24 horas los fines de semana: todos los cambios que llegan

Madrid sigue transformando su transporte público, y una de las líneas de Metro más utilizadas de la ciudad está a punto de dar un salto importante.

La Línea 6, conocida como la Circular, ha ido incorporando en los últimos años mejoras como puertas automáticas y nuevos tornos, de cara a la llegada de los trenes sin conductor. Una vez se complete esta automatización, la línea pasará a funcionar las 24 horas durante los fines de semana.

Metro de Madrid | iStock

Sin cierres nocturnos los fines de semana

Con este cambio, la L6 permanecerá abierta de forma ininterrumpida desde el inicio del servicio del viernes hasta el cierre del domingo, sin las paradas nocturnas habituales entre viernes y sábado.

La modernización de la infraestructura es lo que hace posible esta ampliación horaria. Los trabajos de mantenimiento que hoy se realizan durante esas madrugadas se trasladarán principalmente a la noche del domingo al lunes.

Se trata de la línea con más viajeros de toda la red, con más de 430.000 usuarios al día, por lo que este cambio busca reforzar la conectividad de uno de los principales ejes de intercambio del suburbano madrileño.

Expansión del Metro

Gente joven en el Metro de Madrid | iStock

En paralelo, Madrid prepara una ampliación de la red de más de 32 kilómetros, que afectará a las líneas 1, 3, 10 y 11.

El proyecto más ambicioso es el de la Línea 10, que se prolongará 6,5 kilómetros desde Puerta del Sur hasta Móstoles, con al menos seis nuevas estaciones. La inversión estimada supera los 1.000 millones de euros: los estudios y proyectos se desarrollarán entre 2027 y 2029, y las obras entre 2030 y 2034.

La Línea 11 también se ampliará, desde La Fortuna hasta Poza del Agua, en Leganés, como parte de su transformación en uno de los grandes ejes del transporte regional.

Por su parte, la Línea 1 sumará un nuevo túnel de aproximadamente 1,5 kilómetros y hasta dos estaciones más, con una inversión de unos 150 millones de euros. Los estudios se realizarán entre 2027 y 2028, y las obras entre 2030 y 2032.

Finalmente, la Línea 3 se extenderá hasta Valenoso, con 1,5 kilómetros de vía doble, dos paradas en superficie y una terminal, con un presupuesto de 25 millones de euros.