Los 10 mejores Oktoberfest de Europa en 2026: de Múnich a Barcelona

Septiembre es un mes donde se celebran multitud de fiestas en Europa, como es el caso de las Fiestas del Pilar de Zaragoza o el famoso Okctoberfest, que se celebra en multitud de ciudades de Europa y Waynabox ha querido recopilar 10 de las más populares.

Durante los meses de septiembre y octubre, los viajeros que hagan una escapada a cualquiera de los destinos del ranking podrán disfrutar de una de las fiestas más conocidas del mundo en la que la cerveza es la protagonista.

Múnich (del sábado 19 de septiembre al domingo 4 de octubre de 2026)

Oktoberfest de Munich | iStock

El mejor y más multitudinario Oktoberfest de Europa se celebra obviamente en la capital de Baviera, donde se originó esta tradición. "Cada año millones de visitantes, tanto locales como turistas de todo el mundo, acuden a la zona de Theresienwiese, muchos de ellos vistiendo los típicos trajes regionales, donde se sirven litros y litros de cerveza, se instalan atracciones de feria, puestos de comida y música en directo. Es algo que hay que ver y vivir una vez en la vida", señala Jordi Agustí, CEO de Waynabox.

Berlín (del sábado 19 de septiembre al domingo 25 de octubre de 2026)

Berlín, en Alemania | iStock

A pesar de que el Oktoberfest es una fiesta que proviene de Baviera, al sudeste de Alemania, Waynabox afirma que la versión de Berlín no tiene nada que envidiarle a la de Múnich, aunque los actos se celebran de forma descentralizada. Durante casi mes y medio habrá música en directo, ferias y puestos de comida y bebida en distintos puntos de la ciudad, entre los que destacan las celebraciones que tienen lugar en Spandau Citadel y Hofbräu Wirtshaus.

Londres (del sábado 19 de septiembre hasta finales de octubre de 2026)

Puente de Londres | LONDON AND PARTNERS | Europa Press

Al igual que en Berlín, en Londres la fiesta también está más repartida y tienen lugar múltiples celebraciones más pequeñas en distintos recintos de la ciudad, todas ellas con mucho ambiente y muchos litros de cerveza. Waynabox señala que en la capital de Reino Unido lo más difícil será elegir a cuál de todas ellas ir. Además de en Londres, en Edimburgo, Glasgow, Manchester e incluso Dublín (en Irlanda), también se celebran actos con motivo del Oktoberfest, una muestra de la popularidad de la cerveza y de la cultura bávara en Reino Unido e Irlanda.

Frankfurt (del miércoles 9 de septiembre al domingo 11 de octubre de 2026)

Frankfurt | Pixabay

Aunque muchos asocian el Oktoberfest con el mes de octubre, lo cierto es que suele empezar bastante antes. En Frankfurt las celebraciones del Oktoberfest duran casi un mes, lo que lo convierte en uno de los festivales de mayor duración de los seleccionados por Waynabox. La protagonista es siempre la cerveza, seguida por la comida y la música alemana, así como los trajes tradicionales (Dirndls para las mujeres y Lederhosen para los hombres) que visten muchos de los visitantes.

Viena (del jueves 24 de septiembre al domingo 12 de octubre de 2026)

Catedral de San Esteban en Viena | iStock

Viena, acoge otro de los mejores Oktoberfest de Europa, según Waynabox. En este caso, se conoce la fiesta como Kaiser Wiesn, ya que las celebraciones tienen lugar en la pradera Kaiser Wiese, donde abunda la cerveza, la música, la cultura y los platos tradicionales alemanes. La fiesta ha ido ganando popularidad y aumentando de tamaño cada año y, a fecha de hoy, durante alrededor de tres semanas, los visitantes pueden casi sentir que se han teletransportado al Oktoberfest de Múnich.

Hamburgo (del viernes 19 de septiembre al jueves 24 de octubre de 2026)

Hamburgo, en Alemania | iStock

Durante varias semanas la ciudad alemana de Hamburgo celebra su versión del Oktoberfest a pequeña escala. Los asistentes podrán disfrutar de música en vivo, degustar platos de la comida típica de Baviera, como, por ejemplo, los famosos Pretzels; el Brathendl, que es similar a un pollo asado con especias; o las típicas salchichas Bratwurst, y, por supuesto, beber algunas de las mejores cervezas bávaras.

Barcelona (del jueves 24 de septiembre al sábado 11 de octubre de 2026, de jueves a domingo)

Vista aérea de La Rambla de Barcelona | iStock

Barcelona se cuela entre los mejores Oktoberfest de Europa, según la empresa de viajes sorpresa Waynabox, que asegura que entre los jóvenes esta tradición se ha convertido en una fiesta casi tan popular y bulliciosa como en las ciudades de Alemania. Concretamente, Barcelona celebra la séptima mejor fiesta de la cerveza. Este año durará tres fines de semana consecutivos de octubre, durante los que se podrán probar distintas variedades de la mejor cerveza alemana, algo que no puede faltar en ningún Oktoberfest que se precie.

Estocolmo (del jueves 10 al sábado 12 de septiembre de 2026)

Estocolmo, en Suecia | iStock

"Algo que demuestra lo famosa que es esta fiesta es que incluso a centenares de kilómetros de Baviera, en Estocolmo, también se celebra la tradición del Oktoberfest, si bien en un formato más reducido que en las demás ciudades y tan solo durante un fin de semana", señala Jordi Agustí, CEO. Durante estos días, locales y turistas podrán degustar cervezas bávaras, comida alemana y música en directo en la gran carpa ubicada en Gärdet, Lindarängsvägen. Además, también se alquilan trajes tradicionales bávaros para quien quiera mimetizarse con la cultura bávara.

Winterthur (del viernes 8 de octubre al sábado 31 de octubre de 2026)

En la parte germanófona de Suiza, concretamente en la ciudad de Winterthur, tendrá lugar otro de los mejores Oktoberfest del continente. Waynabox asegura que los viajeros que acudan tendrán la impresión de haberse teletransportado a Alemania y es que no faltará de nada: Cerveza importada de Baviera, música alemana en directo, trajes tradicionales y gastronomía alemana.

Ámsterdam (principios de octubre de 2026)

Ámsterdam en otoño | iStock

En el décimo lugar de su ranking, Waynabox ha seleccionado la capital de Países Bajos. En distintos puntos de la ciudad, a principios de octubre esta localidad acoge una pequeña versión del Oktoberfest que cada año atrae a miles de visitantes, sobre todo turistas, para beber cerveza, divertirse y disfrutar de platos como Bratwurst, Schnitzels y Pretzels.