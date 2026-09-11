Sabor Toledo 2026: el festival gastronómico con tapas, degustaciones y showcookings que llega en septiembre

En Toledo no solo hay municipios, monumentos y castillos espectaculares para visitar, sino también una gastronomía digna de probar. Y puedes hacerlo este mes de septiembre gracias a Sabor Toledo.

Una iniciativa que nace para convertir la gastronomía en una nueva forma de descubrir la provincia. Impulsado por la Diputación de Toledo y FEDETO (Federación Empresaria Toledana), el proyecto tendrá como gran punto de partida la primera feria de turismo gastronómico de la provincia, que se celebrará entre el 24 y el 27 de septiembre en el renovado parque de La Vega, a las puertas del Casco Histórico de Toledo.

Durante cuatro días, este espacio se transformará en una gran mesa provincial en la que productores, cocineros, restauradores, artesanos, vecinos y visitantes podrán encontrarse alrededor de aquello que Toledo cultiva, elabora y cocina. Una propuesta concebida no solo para mostrar producto, sino para descubrir las historias, los paisajes, los oficios y las personas que existen detrás de cada sabor.

Pero Sabor Toledo aspira a trascender la propia feria. El objetivo es construir una marca gastronómica y territorial con identidad propia y presencia continuada, que contribuya a promocionar la provincia a través de otros eventos y acciones en diferentes comarcas a lo largo del año.

Cuatro territorios, muchas maneras de saborear Toledo

Uno de los elementos diferenciales de Sabor Toledo es su manera de entender la provincia: no como un único destino gastronómico, sino como la suma de territorios con productos, recetas, paisajes y formas de hacer diferentes.

La feria estará articulada en torno a cuatro grandes zonas: Toledo y sus Montes, La Mancha Toledana, Tierras de Talavera y La Sagra y Torrijos. Cada una contará con su propio espacio para mostrar sus productos y elaboraciones, permitiendo al visitante recorrer la diversidad gastronómica de la provincia sin salir de La Vega.

Más de 60 productores agroalimentarios, establecimientos hosteleros y artesanos vinculados al producto de proximidad serán los protagonistas de la feria. La filosofía es sencilla: conocer, degustar y comprar, acercando al público al origen del producto y poniendo en valor la cercanía, la sostenibilidad y la elaboración artesanal.

Un festival para probarlo, no solo para recorrerlo

Sabor Toledo quiere alejarse del concepto tradicional de feria basada únicamente en una sucesión de expositores. Su propuesta está pensada desde la experiencia: probar, aprender, compartir y disfrutar.

Durante el festival habrá degustaciones, tapas, talleres, música en vivo y showcookings. Estos últimos serán uno de los ejes de la programación, con cuatro sesiones diarias (dos por la mañana y dos por la tarde) en las que el público podrá acercarse a técnicas culinarias, recetas tradicionales y nuevas interpretaciones del producto toledano.

Los expositores podrán ofrecer sus elaboraciones en formato tapa, favoreciendo que el visitante pruebe distintas propuestas durante una misma jornada. A ello se sumará una zona chillout con música y coctelería, concebida para prolongar la experiencia gastronómica en un ambiente más relajado.

La gastronomía como puerta de entrada a la provincia

Sabor Toledo parte de una idea: comer en Toledo también es conocer Toledo. Cada producto puede conducir hasta un pueblo; cada receta habla de un paisaje y cada productor permite entender una forma de vida.

Por eso, el proyecto busca utilizar la gastronomía como palanca para impulsar el turismo experiencial en el conjunto de la provincia, dando visibilidad no solo a la capital sino también a sus municipios y comarcas y generando nuevos motivos para recorrer el territorio.

La iniciativa conecta así gastronomía, turismo y territorio: disfrutar de un producto en La Vega puede ser el primer paso para querer conocer después el lugar del que procede, sus productores, sus paisajes y sus tradiciones.

Producto local, pero también las personas que lo hacen posible

En Sabor Toledo, el producto es protagonista, pero también lo son quienes están detrás de él. La propuesta quiere establecer un contacto directo entre quienes producen, quienes cocinan y quienes consumen, dando visibilidad al origen y al trabajo que existe detrás de los alimentos.

Frente a experiencias gastronómicas cada vez más homogéneas, Sabor Toledo reivindica precisamente aquello que hace diferente a la provincia: la autenticidad de sus pueblos y la diversidad de su despensa.

La iniciativa nace con el objetivo de poner en valor el hecho de que los productores confirmados representan una muestra significativa del tejido agroalimentario provincial, un sector que sostiene 20.000 empleos directos y genera aproximadamente 2.100 millones de euros anuales, superiores al 10 % de la economía de la provincia de Toledo.

Esta mirada tiene además una dimensión social y educativa. La feria contará con Sabor Toledo Escolar, una programación dirigida a más de 1.000 escolares de la provincia para acercar a las nuevas generaciones el producto local y mostrarles que detrás de la gastronomía también hay territorio, sostenibilidad, oficios, identidad y relevo generacional.

Una marca que quiere quedarse

La primera edición es solo el comienzo. Sabor Toledo nace con vocación de continuidad, con el objetivo de mantener viva la promoción gastronómica más allá de los días de feria y generar actividad en diferentes puntos de la provincia.

La aspiración es consolidar una marca reconocible capaz de unir gastronomía, turismo experiencial, identidad y orgullo de pertenencia, dando protagonismo a productores, chefs, restauradores y demás actores locales.

Sabor Toledo propone, en definitiva, otra manera de acercarse a la provincia: sentarse a su mesa para empezar a descubrirla. Porque Toledo no es solo un destino que se contempla. También se prueba, se comparte y se saborea.