Cómo conseguir 3 puentes largos en lo que queda de 2026 aprovechando los próximos festivos

Si todavía te quedan días de vacaciones sin usar en 2026, hay varias fechas del calendario que permiten sacarles mucho más partido de lo que parece a simple vista. Y eso es, gracias, a los próximos festivos.

La clave no está en cuántos días tienes, sino en cómo los colocas: un solo día bien puesto junto a un festivo y un fin de semana puede convertirse en una escapada de varios días.

Octubre: 4 días libres pidiendo solo 1

El 12 de octubre de 2026 cae en lunes, festivo por el Día de la Hispanidad.

Si pides libre el viernes 9, consigues cuatro días seguidos de descanso: del 9 al 12 de octubre. Es una fecha perfecta para una escapada de otoño, ya sea a una ciudad europea, un fin de semana en pareja o unos días distintos en familia.

Diciembre: otro puente de 4 días con solo 1 día de vacaciones

El 8 de diciembre (Inmaculada Concepción) cae en martes, y el 6 de diciembre (Día de la Constitución) cae en domingo ese año.

Pidiendo libre el lunes 7 de diciembre, se puede disfrutar de cuatro días seguidos: del 5 al 8 de diciembre. Una gran oportunidad para aprovechar los mercados navideños, las luces y el ambiente de invierno en alguna escapada corta antes de las fiestas.

Navidad: 3 días libres sin gastar ni un día de vacaciones

El 25 de diciembre cae en viernes, lo que regala automáticamente un fin de semana largo del 25 al 27 de diciembre, sin necesidad de pedir ningún día.

Tres días bien organizados también pueden dar para desconectar bastante, especialmente si se combinan con un destino cercano.

La clave está en planificar

La pregunta no debería ser "¿cuántos días de vacaciones me quedan?", sino "¿cómo puedo aprovecharlos mejor?". Revisar el calendario, los festivos, los horarios de transporte y el presupuesto disponible permite encontrar la combinación de días que más se ajusta a cada situación.

Con estos tres puentes, todavía es posible convertir los días pendientes de 2026 en una escapada que merezca la pena.