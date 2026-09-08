Nuevas normas para acceder con el patinete al Cercanías y Metro de Madrid

Desde este lunes 7 de septiembre, viajar con patinete eléctrico en los trenes de Renfe vuelve a ser posible. La compañía ha decidido levantar la restricción que aplicaba desde 2023 en sus servicios de Cercanías, Media Distancia y Larga Distancia. Sin embargo, no todos los patinetes tendrán vía libre para subir a bordo.

La medida llega tras la aprobación, el pasado junio, de un nuevo marco regulatorio estatal para los Vehículos de Movilidad Personal (VMP), que entrará en vigor el 1 de octubre. Esta normativa obliga a los VMP a contar con identificación, registro y seguro. Cataluña (Rodalies) y el País Vasco (Cercanías Euskadi) quedan fuera de este cambio por ahora, ya que mantienen la prohibición.

Los requisitos para subir con tu patinete al tren

No basta con tener un patinete eléctrico cualquiera. Para acceder a un tren de Renfe, el vehículo debe cumplir lo siguiente:

Estar homologado y figurar en el registro oficial de la DGT.

Llevar una placa identificativa visible.

Contar con seguro de responsabilidad civil en vigor.

Disponer de un certificado que acredite que cumple la normativa técnica.

Si el patinete presenta signos de manipulación o deterioro, el acceso puede denegarse aunque tenga toda la documentación en regla.

A esto se suman algunas condiciones dentro del propio vagón:

Debe ir plegado y apagado.

No se puede cargar la batería durante el trayecto.

No puede colocarse en pasillos, puertas, salidas de emergencia o zonas reservadas para personas con movilidad reducida.

Atención: Metro y EMT mantienen el "no" a los patinetes

El cambio de criterio de Renfe no se traslada al resto de la red de transporte madrileña.

Quien haga trasbordo desde Cercanías deberá dejar el patinete fuera si continúa su viaje en Metro o en un autobús de la EMT, donde la prohibición sigue vigente. Esta restricción, que la Comunidad de Madrid amplió hasta 2027, afecta a:

Las instalaciones y trenes de Metro (incluidos los Metros Ligeros).

Los autobuses urbanos e interurbanos.

El Tranvía de Parla.

Intercambiadores como Plaza de Castilla, Moncloa, Príncipe Pío, Plaza Elíptica y Avenida América.

La medida se implementó de forma provisional en octubre de 2023, tras el incendio de la batería de un patinete en un tren de Metro en la estación de La Elipa, y no será revisada hasta 2027.