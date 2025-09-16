Esta es la estación más utilizada de Metro de Madrid

En muchas ocasiones te hemos hablado de curiosidades del Metro de Madrid, como por ejemplo, cuál es la estación más antigua y que fue inaugurada en 1919. Millones de personas usan el Metro de Madrid para desplazarse, de hecho, en 2024, Metro de Madrid tuvo un récord histórico de 715,2 millones de viajes, superando los 662,3 millones de pasajeros de 2023.

Pero... ¿sabes cuál es la estación más utilizada de Metro de Madrid?. La estación de Sol es la que recibe más afluencia de viajeros superando los 73 millones en 2024, un 11,46% más que en 2023. A continuación, se sitúan Avenida de América, Príncipe Pío, Nuevos Ministerios, Moncloa, Plaza de Castilla, Plaza de España, Alonso Martínez, Legazpi y Pacífico.

Estación de Metro de la Puerta del Sol de Madrid | iStock

De hecho, no es de extrañar que la estación de Sol sea la más utilizada de Madrid del 2024, ya que de hecho, en muchas ocasiones se han visto forzados a cerrarla para evitar aglomeraciones, como por ejemplo, durante el puente de diciembre o para Nochevieja.

En cuanto a líneas, la 6 ha sido la más utilizada, con 116.054.842 tránsitos, seguida por la 1 y la 10, que ocupa la tercera posición. El día con mayor número de usuarios de toda la historia de la compañía fue el pasado 29 de noviembre, coincidiendo con el Black Friday, cuando se contabilizaron 2.783.341 pasajeros.

Por otro lado, octubre ha sido el mes con más demanda en los 105 años de vida del suburbano, con un total de 69.472.935 traslados, cifra que bate, además, la marca mensual de la compañía al sobrepasar en un 7% a la de 2023 y en un 4% a la alcanzada en 2019.