Vivir gratis en Portugal a cambio de cuidar animales rescatados: así es la propuesta de este santuario

En pleno Parque Natural da Serra da Estrela, en el centro de Portugal, junto al pueblo de Melo, se encuentra Star Mountain Animal Sanctuary, un santuario pensado para quienes quieran combinar viaje, naturaleza y voluntariado con animales.

Se trata de un santuario sin ánimo de lucro, dedicado a rescatar, rehabilitar y buscar un nuevo hogar para animales que lo necesitan. A cambio de 24 horas de colaboración a la semana, ofrece alojamiento y comida a quienes quieran sumarse como voluntarios.

El refugio alberga actualmente perros, gatos, cerdos, gallinas, ovejas, caballos y burros rescatados, todos bajo el cuidado de los voluntarios y el equipo del santuario.

Cada participante dispone de una habitación privada en una casa situada a apenas cinco minutos a pie del refugio, con electricidad, duchas de agua caliente y wifi. La organización también proporciona alimentos de origen vegetal para que cada voluntario prepare sus propias comidas, en línea con la filosofía vegana del proyecto.

Tareas variadas, más allá del contacto con los animales

El trabajo no se limita a cuidar a los animales. Entre las tareas más habituales están la reparación de vallas, la limpieza de las zonas donde viven, el mantenimiento general de las instalaciones, pintura, fontanería y carpintería.

También se pide ayuda con labores de jardinería y huerto: plantar y regar árboles, desbrozar, quitar malas hierbas, recoger excrementos, mover heno o recolectar frutas y hierbas. Ocasionalmente, el santuario también propone proyectos artísticos como parte de la experiencia.

Requisitos para postularse

No se pide experiencia previa ni formación específica, pero sí buena condición física, hay una cuesta de unos 800 metros entre el santuario y la casa de los voluntarios, y un nivel de inglés fluido o casi fluido, necesario para entender bien las instrucciones de seguridad.

La estancia mínima es de dos semanas, y la vivienda de los voluntarios es un espacio libre de alcohol, drogas y alimentos de origen animal.

La convocatoria está publicada en Workaway, donde se puede consultar la disponibilidad y solicitar plaza directamente. Eso sí, conviene tener en cuenta que el programa cubre alojamiento y comida, pero no los vuelos ni los traslados hasta el santuario. Quienes vengan de fuera de la Unión Europea deberán además comprobar qué visado necesitan para este tipo de estancia en Portugal.