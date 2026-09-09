La playa de Murcia donde se rodó la serie Toda la verdad de mis mentiras

En Viajestic sabes que nos encanta descubrir las localizaciones donde se han rodado las películas y series del momento, como por ejemplo Outlander o La casa del dragón. Pero si las escenas se han grabado en España, tenemos una curiosidad especial.

Desde hace varios días hay una ficción que está entre las más vistas de Netflix, Toda la verdad de mis mentiras, pero... ¿sabías que se rodó principalmente en Murcia?

Toda la verdad de mis mentiras | Netflix

Esta miniserie es una adaptación de la novela de Elísabet Benavent y está protagonizada por Itziar Manero, Clara Sans, Daniel Ibáñez, Ricardo Gómez, Brays Efe y Lucía de la Fuente. El argumento principal trata de un grupo de amigos que hace un viaje en autocaravana por la costa para celebrar la despedida de soltera de su amiga. Sin embargo, lo que parece una escapada divertida se complica cuando empiezan a salir a la luz mentiras y cuentas pendientes entre ellos.

Murcia, protagonista indiscutible de Toda la verdad de mis mentiras

La estrella de las localizaciones de esta serie es, sin duda, Murcia. Sin embargo, hay una playa que cobra más protagonismo que las demás: La playa de Percheles, ubicada en Cañada de Gallego (Mazarrón). En esta playa vemos como nuestros protagonistas acampan, juegan al vóley, van al chiringuito o se duchan.

La playa de Percheles es un arenal virgen y tranquilo, mide unos 290 metros de longitud y cerca de 80 metros de anchura media y destaca por su forma de media luna, su arena fina y gris, y su característico palmeral que le aporta un aspecto exótico. Además, está rodeada de formaciones rocosas y protegida del turismo masivo, lo que la convierte en un rincón ideal para desconectar.

También hay otra playa que aparece mucho en la serie, aunque esta es más conocida y frecuentada que la anterior. Se trata de la playa de La Reya, en Puerto de Mazarrón. Aquí los protagonistas cogen dos hidropedales, se montan en los quads o van al puesto de la Cruz Roja cuando a una de ellos le pica una medusa.

Otras dos lugares emblemáticos que también aparecen en Toda la verdad de mis mentiras son el acantilado Puntas de Calnegre y la playa de Bahía, donde el grupo practica buceo.

Madrid, punto de partida de Toda la verdad de mis mentiras

Sin embargo, Madrid también tiene su importancia, ya que es el punto de origen desde donde parten los protagonistas en su esperado viaje. Aquí podemos ver algunos barrios como Tribunal (vemos la discoteca Club Malasaña en uno de sus episodios) o El Retiro (donde se encuentra el piso de los personajes Coco y Marín).