Las mejores atracciones de Universal Orlando que no te puedes perder: guía completa de dos parques

Como es de esperar, Universal Orlando Resort es uno de los destinos favoritos para quienes viajan a Florida. Con dos parques temáticos principales (Universal Studios Florida e Islands of Adventure), ofrece experiencias para todos los públicos, aunque algunas atracciones destacan por encima del resto y se han convertido en auténticos iconos.

Si es tu primera visita o quieres aprovechar al máximo el viaje, estas son las atracciones que no pueden faltar en tu itinerario.

Las mejores atracciones de Islands of Adventure

Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure

Para muchos visitantes, esta es la mejor montaña rusa de todo Universal Orlando. Inspirada en el universo de Harry Potter, la atracción te permite recorrer el Bosque Prohibido a bordo de la moto de Hagrid o en el sidecar, combinando velocidad, giros inesperados y una tematización espectacular.

Harry Potter and the Forbidden Journey

Dentro del impresionante Castillo de Hogwarts se esconde una de las experiencias más inmersivas del complejo. Gracias a una combinación de escenarios reales, pantallas y efectos especiales, acompañarás a Harry Potter en un emocionante recorrido donde participarás en un partido de Quidditch y escaparás de los Dementores.

Jurassic World VelociCoaster

Si buscas emociones fuertes, esta montaña rusa es una parada obligatoria. Inspirada en Jurassic World, alcanza grandes velocidades y cuenta con lanzamientos, inversiones y espectaculares vistas mientras intentas escapar de los velociraptores.

The Incredible Hulk Coaster

Otra de las grandes montañas rusas del parque. Su potente lanzamiento inicial y sus intensos loopings la convierten en una de las favoritas para los amantes de la adrenalina.

Skull Island: Reign of Kong

Esta atracción combina vehículos de gran tamaño, efectos especiales y pantallas gigantes para sumergirte en una expedición por la isla de Kong, donde criaturas prehistóricas y el mítico gorila protagonizan una aventura llena de acción.

Las atracciones imprescindibles de Universal Studios Florida

Harry Potter and the Escape from Gringotts

Situada en el espectacular Callejón Diagon, esta atracción mezcla montaña rusa, simulador y efectos especiales para llevarte al interior del banco de Gringotts en una aventura junto a Harry, Ron y Hermione.

Pasea por el Callejón Diagon

Aunque no sea una atracción en sí, merece una visita con calma. Se accede atravesando una discreta fachada londinense y es uno de los espacios mejor tematizados de Universal Orlando.

Aquí encontrarás tiendas inspiradas en la saga, numerosos detalles ocultos y el impresionante dragón situado sobre el banco de Gringotts, que escupe fuego real aproximadamente cada 15 minutos.

Revenge of the Mummy

Una montaña rusa en interiores que combina velocidad, oscuridad, efectos especiales y escenas inspiradas en la popular saga cinematográfica.

Transformers: The Ride 3D

Una experiencia inmersiva que mezcla simulador y movimiento para hacerte sentir dentro de una auténtica batalla entre Autobots y Decepticons.

E.T. Adventure

Una de las atracciones más clásicas y familiares del parque. A bordo de una bicicleta voladora acompañarás a E.T. en un viaje lleno de nostalgia que sigue siendo una de las favoritas de pequeños y mayores.

Springfield, la ciudad de Los Simpson

Los seguidores de la serie no pueden perderse esta zona tematizada, donde es posible recorrer algunos de los escenarios más famosos de Springfield y disfrutar de una ambientación repleta de referencias a la familia amarilla.

El truco más mágico: viajar en el Hogwarts Express

Uno de los grandes secretos de Universal Orlando es que puedes desplazarte entre Universal Studios Florida e Islands of Adventure a bordo del Hogwarts Express.

El recorrido recrea el famoso viaje entre el Andén 9¾ de King's Cross y la estación de Hogsmeade, con una experiencia inmersiva diferente según el sentido del trayecto.

Eso sí, para subir al tren es imprescindible contar con una entrada Park-to-Park, que permite acceder a ambos parques el mismo día. Para muchos visitantes, este trayecto forma parte de la experiencia del Mundo Mágico de Harry Potter y es una atracción más que merece la pena disfrutar.