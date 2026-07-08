Las mejores atracciones de Disney World Orlando: imprescindibles en Magic Kingdom y EPCOT

Visitar Walt Disney World en Orlando puede resultar abrumador por la enorme cantidad de atracciones repartidas entre sus parques temáticos. Si el tiempo es limitado, conviene priorizar aquellas experiencias que se han convertido en auténticos iconos. Entre ellas destacan varias propuestas de Magic Kingdom y EPCOT, dos de los parques más visitados del complejo.

En Magic Kingdom, una de las grandes protagonistas es TRON Lightcycle / Run, una de las montañas rusas más modernas del parque, en la que los visitantes montan sobre motocicletas inspiradas en la película TRON. Para quienes prefieren los clásicos, Space Mountain sigue siendo una de las atracciones más populares gracias a su recorrido a gran velocidad completamente a oscuras. También destaca Seven Dwarfs Mine Train, una montaña rusa familiar ambientada en Blancanieves y los siete enanitos, así como Tiana's Bayou Adventure, una aventura acuática basada en la historia de la princesa Tiana. La oferta se completa con Buzz Lightyear's Space Ranger Spin, una divertida atracción interactiva en la que pequeños y mayores compiten disparando con pistolas láser a distintos objetivos.

En EPCOT, la atracción más recomendada es Guardians of the Galaxy: Cosmic Rewind, una montaña rusa que combina giros, música y una espectacular ambientación inspirada en la popular saga de Marvel. Muy cerca se encuentra Test Track, considerada la atracción más rápida de Walt Disney World y una de las favoritas para los amantes de la velocidad.

Entre las experiencias más inmersivas también sobresale Soarin' Around the World, un simulador que permite sobrevolar algunos de los paisajes más emblemáticos del planeta. Los fans de Disney tampoco deberían perderse Frozen Ever After, donde los animatrónicos recrean el universo de Frozen, ni Remy's Ratatouille Adventure, una atracción que reduce simbólicamente el tamaño de los visitantes para que vivan la aventura desde la perspectiva del pequeño chef protagonista de la película.

Estas atracciones se encuentran entre las más demandadas de Walt Disney World, por lo que es recomendable planificar la visita con antelación y consultar los tiempos de espera para aprovechar al máximo la experiencia en dos de los parques más emblemáticos de Orlando.