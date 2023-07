Las indemnizaciones que te corresponderían si se cancela tu vuelo

En los últimos años en los aeropuertos de España y en todo el mundo la cancelación de vuelos ha pasado a ser algo frecuente y común. Sin embargo, si has comprado un billete de avión y has tenido la mala suerte de que la compañía cancele el vuelo, no te preocupes porque tienes una serie de derechos como pasajero. Puedes solicitar una compensación económica o un transporte alternativo para llegar a tu destino lo antes posible.

Derechos del pasajero si cancelan un vuelo

Según establece laOrganización de Consumidores y Usuarioslos casos en los quelos pasajeros tienen derecho a una compensación automática son los siguientes:

1. Si la compañía aérea cancela un vuelo programado para dentro de dos semanas o más únicamente tendrás derecho al reembolso del billete.

2. En caso de que cancelen el vuelo entre 14 y 7 días de antelación tendrás derecho a la indemnización automática si no te ofrecen un transporte adicional.

3. Si cancelan un vuelo con menos de 7 días de antelación tendrás derecho a la indemnización automática a no ser que te ofrezcan otro vuelo y llegar al destino con menos de dos horas de retraso.

Estas son las compensaciones automáticas

Según el Reglamento Europeo el importe de cada una de las indemnizaciones son las siguientes:

1. Si tu viaje es hasta los 1.500 kilómetros te corresponde 250 euros.

2. Para vuelos de entre 1.500 y 3.000 kilómetros o intracomunitarios de más de 1.500 km la indemnización es de 400 euros.

3. En caso de que tu trayecto sea más de 3.500 km entonces la compensación automática es de 600 euros.

Eso sí, en caso de que se te haya informado de la cancelación cuando ya te encontrabas en el aeropuerto, a partir de las 2 horas de espera, la compañía tiene la obligación de ofrecerte asistencia básica como comida y bebida e incluso una noche de hotel si debes pernoctar.

Ryanair

Si tu vuelo de Ryanair se ha retrasado al menos 3 horas , entonces puedes reclamar una indemnización de hasta 600 euros.

Tienes derecho a un reembolso de Ryanair si tu vuelo fue cancelado y no aceptaste un vuelo alternativo ofrecido por la aerolínea.

y no aceptaste un vuelo alternativo ofrecido por la aerolínea. Si no se te ofreció ningún vuelo alternativo, también tienes derecho a un reembolso.

Iberia

Derecho a compensación por parte de Iberia Express a menos que:

Se te haya informado de la cancelación con una antelación de 2 semanas o más con respecto a la hora de salida prevista.

Se te haya informado de la cancelación con una antelación de entre 2 semanas y 7 días con respecto a la hora de salida prevista y se le ofrezca un transporte alternativo.

Se te haya informado de la cancelación con menos de 7 días de antelación con respecto a la hora de salida prevista y se les ofrezca tomar otro vuelo que les permita salir con no más de una hora de antelación.

EasyJet

Podrás reservar asientos en el próximo vuelo disponible. Si no hay vuelos directos disponibles, también puedes buscar vuelos hacia o desde aeropuertos cercanos dentro del mismo país.

Elige un vale por el valor total de tu reserva. El vale es válido durante 12 meses a partir de la fecha de emisión, y te da flexibilidad para reservar un viaje a cualquier destino de nuestra red cuando estés listo para volar.

Puedes obtener un reembolso del valor total de tu reserva. Los reembolsos se abonarán en la cuenta con la que realizaste la reserva.

