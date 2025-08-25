5 destinos exóticos para una luna de miel exclusiva

Con el compromiso confirmado entre una de las parejas más mediáticas, Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, las miradas apuntarán durante meses a los detalles de la boda, siendo la luna de miel uno de los secretos mejor guardados por ésta y otras muchas parejas. Mientras los detalles permanecen en secreto, la web de viajes baratos Holidayguru ha reunido cinco destinos exóticos y románticos, perfectos para recién casados que busquen una escapada exclusiva y que estarán sin duda en la mente de la pareja.

Zanzíbar

Zanzíbar | Civitatis

Un paraíso africano con arenas blancas, aguas turquesa y atardeceres de película. Zanzíbar ofrece resorts con encanto, actividades como safaris marinos y una cultura fascinante. Ideal para los recién casados que busquen algo más que sol y playa. Además, los vuelos directos desde España facilitan el viaje salvo que se disponga, claro está, de avión privado.

Maldivas

Uno de los destinos favoritos para las parejas españolas. Aunque suene imposible, es cada vez más fácil encontrar ofertas en Maldivas gracias a alojamientos boutique y vuelos combinados. Y es que los paquetes a las islas rondan los 1200€ con vuelos y una semana de estancia.

Vista aérea de Raaya Atmosphere, en Maldivas | Raaya Atmosphere

Algunas islas locales ofrecen lujo sencillo, privacidad y naturaleza virgen, sin los precios de los resorts más exclusivos. Estas islas son perfectas para parejas que buscan desconectar totalmente, disfrutando de spas, deportes acuáticos y la vida marina en arrecifes de coral cercanos.

Isla Holbox

Este rincón mexicano conquista por su ambiente relajado, exclusivo y romántico. Sin tráfico, con hoteles ecológicos y playas infinitas, Holbox es perfecta para desconectar del mundo y conectarse con la pareja.

Aquí se pueden realizar paseos en kayak al atardecer, observar tiburones ballena en temporada y disfrutar de una gastronomía local basada en mariscos frescos y recetas tradicionales. La atmósfera tranquila invita a vivir momentos de intimidad y calma absoluta tras los estresantes meses previos al enlace.

Islas Gili

Si bien Bali es uno de los destinos tradicionales para los recién casados, tanto Cristiano Ronaldo como Georgina bien podrían elegir las vecinas Islas Gili para su luna de miel. Con playas de arena blanca, es un destino ideal para practicar snorkel y buceo, con arrecifes vibrantes y vida marina abundante. Sus pequeños resorts boutique y la tranquilidad del lugar crean el escenario perfecto para una luna de miel exclusiva.

Fiji

Aunque sea uno de los destinos más alejados de nuestro país, el archipiélago del pacífico ofrece una experiencia paradisíaca con opciones para todos los presupuestos: desde cabañas frente al mar hasta islas privadas, siendo los vuelos el gran desembolso del viaje. Las aguas cristalinas y los arrecifes de coral son ideales para el snorkel y el buceo, mientras que las tradiciones locales, como la ceremonia del kava, añaden un toque cultural auténtico.