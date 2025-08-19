Las nuevas normas en los aeropuertos que debes conocer este 2025: Desde el equipaje de mano hasta los límites permitidos de líquidos

Este verano son muchas las personas que han cogido un avión para irse de vacaciones y es importante estar al día con las normas que hay en los aeropuertos. Además, hay muchas nuevas normas que han entrado en vigor y que afectan a todo: desde el equipaje de mano hasta los límites permitidos de líquidos.

Las búsquedas en Google de "nueva normativa equipaje de mano" se han disparado más de un 250 %, lo que demuestra el interés de los españoles por conocer los cambios que influirán en sus próximos viajes en avión.

Maleta con ruedas en el aeropuerto | iStock

Para que los pasajeros puedan adaptarse sin problemas a estas novedades, la compañía de viajes eSIM Airalo ha compartido una serie de consejos clave sobre las nuevas normas y requisitos. El objetivo es claro: que los viajeros estén bien informados y preparados para disfrutar de un vuelo sin contratiempos bajo la normativa actualizada.

Desde los nuevos tamaños permitidos para el equipaje de mano hasta la relajación de las normas sobre líquidos en determinados aeropuertos, han recopilado todo lo que necesitas saber para que no te lleves ninguna sorpresa en el aeropuerto.

1. Se levanta la restricción de 100 ml de líquidos en algunos aeropuertos españoles

Desde julio de 2025, varios aeropuertos europeos han empezado a eliminar el límite de 100 ml para líquidos en el equipaje de mano, gracias a la incorporación de escáneres 3D de tomografía computarizada (TC). Esto significa que, en los aeropuertos que cuentan con esta nueva tecnología, los viajeros ya pueden llevar líquidos en envases de hasta 2 litros sin necesidad de sacarlos en el control de seguridad.

Control de seguridad de los líquidos en el aeropuerto | iStock

Entre los aeropuertos españoles que ya disponen de estos escáneres se encuentran el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas (MAD), Barcelona-El Prat (BCN), Málaga-Costa del Sol (AGP), Palma de Mallorca (PMI) y Alicante-Elche (ALC).

Importante: La antigua norma de los 100 ml sigue en vigor en los aeropuertos que no han implementado la nueva tecnología, por lo que es fundamental comprobarlo con antelación antes de viajar.

Equipaje de mano más grande en las aerolíneas europeas

A partir de julio de 2025, varias aerolíneas europeas ajustan sus políticas de equipaje de mano según la nueva normativa de la UE. Ahora, los pasajeros pueden llevar un artículo personal de hasta 40 × 30 × 15 cm y un artículo adicional de equipaje de mano con un tamaño combinado de hasta 100 cm y un peso máximo de 7 kg sin coste adicional.

Maleta de mano en la cabina del avión | iStock

Por ejemplo, Ryanair ha aumentado el tamaño de su equipaje de mano gratuito a 40 × 30 × 20 cm, superando ligeramente los estándares mínimos de la UE. Sin embargo, las dimensiones pueden variar entre las aerolíneas hasta que las nuevas normativas se implementen por completo, por lo que es recomendable que los viajeros verifiquen las reglas de equipaje antes de su vuelo.

Reembolsos más rápidos y mejores condiciones de viaje

En junio de 2025, la Unión Europea actualizó el Reglamento CE n.º 261/2004 con el fin de fortalecer los derechos de los pasajeros y ofrecer una mayor protección durante los viajes en avión.

Vuelos cancelados en un aeropuerto | iStock

Una de las principales novedades es la agilización de los plazos para procesar los reembolsos por cancelación de vuelos, lo que asegura que los viajeros reciban su dinero con mayor rapidez. Además, la revisión introduce estructuras tarifarias más sencillas y obliga a las aerolíneas a ser más claras con sus condiciones, lo que mejora la transparencia y permite a los pasajeros entender mejor sus derechos.

Aunque la aprobación definitiva de estos cambios se espera para septiembre de 2025, algunas aerolíneas ya están aplicando ciertas disposiciones, por lo que los viajeros podrán disfrutar de una mayor protección antes de que entre en vigor oficialmente.

Los niños menores de 12 años y sus padres se sientan juntos

Con la nueva normativa de la UE, se prohíbe que las aerolíneas separen a los niños pequeños de sus padres o tutores, tanto durante el embarque como al asignar los asientos.

Este cambio importante tiene como objetivo reducir el estrés y las molestias que suelen enfrentar las familias al viajar, garantizando que los niños menores de 12 años puedan sentarse junto a los adultos que los acompañan sin cargos adicionales.

Niño en un avión | iStock

No obstante, para asegurarse de que podrán sentarse juntos, especialmente en aerolíneas de bajo coste, donde la disponibilidad de asientos puede ser limitada, se recomienda encarecidamente que las familias reserven sus vuelos con antelación.

En respuesta a las nuevas normas de viaje, los expertos en viajes de Airalo comentan: "Dado que las normas de seguridad y sobre líquidos varían ahora de un aeropuerto a otro, especialmente en lo que respecta a la tecnología de escaneo, un enfoque único ya no es eficaz".

"Se recomienda a los viajeros que comprueben con antelación si su aeropuerto de salida está equipado con la última tecnología de escáneres, revisen las políticas específicas de equipaje de mano de cada vuelo y estén preparados para controles de seguridad potencialmente más estrictos en terminales más pequeñas o antiguas que aún no hayan actualizado sus sistemas".