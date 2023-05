¿Ryanair va a cobrar por ir al baño en los aviones? La aerolínea responde a esta nueva 'medida'

Desde que en 2018 la aerolínea Ryanair instauró su nueva y polémica política de equipaje en la que solo permitían subir al avión de forma gratuita con un bulto pequeño, son muchas las personas que se lo piensan dos veces antes de reservar los billetes para su próximo vuelo.

Es por eso que en Viajestic quisimos hacer una guía con las medidas de la maleta de cabina de las principales aerolíneas en 2023. La medida con la nueva política de equipaje de Raynair ha tenido mucha controversia con el paso de los años y desde hace unos meses está circulando por redes sociales que la aerolínea cobrará a los pasajeros por utilizar algo que ha sido siempre gratis: El baño.

Este rumor, que ha ido corriendo como la pólvora desde hace ya varios meses, fue alimentado por un vídeo que Rayanir publicó en TikTok y en el que se podía leer: "¿Es cierto que vais a empezar a cobrar por ir al baño?". En respuesta a esa pregunta se escuchan unas declaraciones del ex seleccionador nacional de España, Luis Enrique, en las que dice: "Puede ser que sí y… puede ser que no".

Sin embargo, en el título del vídeo se puede leer "que no, que es broma", pero ya sabemos que... 'entre broma y broma, la verdad asoma'. Por lo que si todavía quedaba alguna duda de si Ryanair va a cobrar o no por usar el baño de sus aviones, han decidido acabar con los rumores aclarando al medio ABC que no está en sus planes implementar esta medida.

Por lo que todos aquellos viajeros que vayan a hacer una escapada con la aerolínea pueden estar tranquilos ya que podrán hacer sus necesidades fisiológicas de forma gratuita durante el viaje.