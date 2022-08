Derechos de pasajeros de tren o bus en caso de incidencias o cancelaciones de viaje

Para irnos de viaje tenemos muchos medios de transporte que son muy cómodos para conocer distintas partes del mundo. Sí que es verdad que viajar en avión es más barato que hacerlo en tren, aunque cada uno tiene sus preferencias para viajar. Pero también es cierto que el bus o el tren son unos transportes en los que viajan muchos pasajeros y se utilizan con mucha frecuencia.

Desde la Dirección General de Consumo de la Junta de Andalucía nos han querido recordar que los viajeros tenemos unos derechos a los que asistir cuando vivimos situaciones como cancelaciones y retrasos. El billete que nos dan cuando adquirimos un viaje en tren o bus es el contrato con las empresas de transportes que se encargan de hacer el trayecto. En él figuran características como la hora de salida y de llegada, el destino, la clase o el asiento.

Trenes

La empresa ferroviaria siempre está obligada a hacer el traslado que han contratado los viajeros a no ser que no pueda por fuerza mayor. A pesar de esto, la empresa seguirá siendo la responsable frente a la persona que ha sufrido una cancelación, interrupción o retraso en el viaje e incluso en caso de perdida, sustracción o deterioro de la maleta.

Cancelaciones

Si se cancela el viaje la persona afectada tiene el derecho a que le devuelvan el dinero que ha pagado por el servicio. Por otro lado, si se produce una cancelación en las 48 horas previas al viaje la empresa debe proporcionarle a la persona afectada una alternativa, aunque sea en otro medio de transporte y en las mismas condiciones.

Pero si se avisa en las 4 horas previas al viaje, el viajero puede recibir una indemnización del doble del importe del título del transporte.

Renfe | iStock

Interrupciones

Si en mitad de un trayecto se paraliza la empresa debe proporcionar otro tren o incluso otro medio de transporte con las condiciones que tenían pactadas. Si la interrupción dura más de 1 hora la empresa debe pagar los gastos de manutención y de hospedaje a la persona que ha sufrido esta situación.

Retrasos

En el caso de que sea mayor a 1 hora el viajero tiene el derecho a una indemnización del 50% del precio del billete. Si el tiempo es mayor a 1 hora y media la persona debe tener recibir el importe total del billete.

Autobús y autocar

En este transporte las condiciones cambian ya que, si alguien sufre un retraso de más de 120 minutos o se cancela, la empresa debe ofrecer a su cliente la elección de realizar un recorrido alternativo con el mismo destino final y en las mismas condiciones a las pactadas o el reembolso del billete e un servicio de vuelta gratuito en autobús.

Si la empresa no da la opción de elegir, el viajero recibirá una indemnización del 50% del precio del billete o el reembolso que se ha estipulado con anterioridad. Si el autobús se estropea durante el viaje debe ofrecer otro servicio o un vehículo nuevo para que se pueda continuar con el viaje.

Parada de autobús en Estados Unidos | Reuters

Además, si la distancia programada del viaje es superior a 250 kilómetros y la duración es de 3 horas, y se cancela o retrasa más de 90 minutos la empresa debe ofrecer al afectado comida y bebidas e incluso un hotel en el que descansar si se alarga demasiado la situación. Por su parte, la empresa puede limitar a 80 euros la noche y un máximo de 2 noches, pero no se limita el transporte de ida y de vuelta a la estación al lugar del alojamiento.

El reembolso, el recorrido alternativo y la asistencia no se aplican a quienes tienen billetes abiertos mientras no se especifiquen la hora de salida excepto si se trata de titulares de un pase de viaje o abono de temporada. La asistencia cuando se proporciona una habitación del hotel no será aplicable cuando la empresa de transporte demuestre que la cancelación o el retraso se debe a condiciones meteorológicas extremas o a catástrofes naturales.

