La famosa cerradura de Roma donde puedes "ver 3 países a la vez"

En muchas ocasiones te hemos hablado de lugares peculiares e icónicos de Roma que no mucha gente conoce, como por ejemplo, el museo subterráneo que hay debajo de la Fontana di Trevi de Roma. Pero... ¿has oído hablar alguna vez de la puerta más especial de la ciudad?.

Se trata de la famosa cerradura de la Orden de Malta, y se encuentra en la colina del Aventino (una de las 7 colinas que tiene Roma). Cuenta con una de las vistas más impresionantes de la ciudad. Si miras a través de ella, verás jun jardín perfectamente alineado y al fondo la Cúpula de San Pedro.

Se dice que ves "tres países a la vez" porque:

1. Estás en Italia, concretamente en Roma, en la colina del Aventino

2. Estás mirando a través de la cerradura del territorio soberano de la Orden de Malta, que aunque no es un país en sí, está considerado un entre soberano con estatus similar a un microestado.

3. Cuando miras por la cerradura, al fondo, se encuentra la cúpula de San Pedro, en la Ciudad del Vaticano.

De esta forma, la gente dice que a través de esta cerradura se pueden ver 3 países a la vez: Italia, la Orden de Malta y El Vaticano.

Cómo llegar hasta la cerradura

Para subir hasta la colina del Aventino y llegar hasta el Jardín de los Naranjos y la sede de la Orden de los Caballeros de Malta se puede hacer desde el lado del barrio de Ostiense, en zona Testaccio, o desde el mismo Circo Máximo. Hasta estos dos puntos puedes llegar en Metro y luego desde allí son solo 10-15 minutos andando.