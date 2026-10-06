Guía para viajar a Finlandia: todo lo que necesitas saber para descubrir Rovaniemi y Laponia

Este mes de septiembre Viajestic ha estado recorriendo Finlandia de la mano de Visit Finland y hemos podido constatar con total seguridad que es uno de esos destinos que parecen sacados de un cuento, especialmente cuando se viaja hasta Rovaniemi y el norte de Laponia.

Bosques, lagos, cabañas de madera, auroras boreales y actividades en plena naturaleza convierten esta región en una de las escapadas más especiales de Europa. Por eso, hemos querido elaborar una guía con todo lo que necesitas saber si viajas en otoño, invierno o primavera.

¿Cuál es la mejor época para viajar a Finlandia?

La respuesta depende del tipo de experiencia que se busque. El invierno es la temporada más popular para disfrutar de la nieve, montar en trineos, conocer a Papá Noel y practicar actividades como safaris en moto de nieve o paseos con renos. En Rovaniemi, la nieve suele cubrir el paisaje durante buena parte del invierno, aunque las condiciones pueden variar cada año.

Finlandia en otoño, en "ruska" | iStock

El otoño, especialmente entre finales de agosto y principios de octubre, es una buena época para contemplar la ruska, el fenómeno que tiñe los bosques de tonos amarillos, naranjas y rojos. Además, comienza la temporada de auroras boreales, que se prolonga aproximadamente hasta abril. Pero si lo que quieres es hacer las típicas excursiones, no te preocupes, en otoño también puedes conocer a Papá Noel, hacer una ruta con huskies o descubrir una granja de renos.

En primavera todavía es posible encontrar nieve y realizar actividades invernales, mientras que el verano permite disfrutar del senderismo, los lagos y el sol de medianoche.

Cómo llegar a Rovaniemi y al norte de Laponia

La forma más cómoda de llegar desde España suele ser volar hasta Helsinki (nosotros lo hicimos con la aerolínea Finnair) y, desde allí, conectar con Rovaniemi. El aeropuerto de Rovaniemi se encuentra a pocos kilómetros de la ciudad y recibe vuelos nacionales e internacionales, especialmente durante los meses de invierno.

Otra opción es viajar en el tren nocturno que conecta Helsinki con Rovaniemi. Conocido popularmente como el "tren de Papá Noel", permite recorrer el país mientras se duerme y llegar directamente a la capital de Laponia. Para desplazarse más al norte, también existen vuelos y conexiones por carretera hacia destinos como Ivalo, Inari, Saariselkä o Kilpisjärvi.

Qué documentación necesitas

Finlandia forma parte de la Unión Europea y del espacio Schengen, por lo que los viajeros españoles pueden entrar en el país con el DNI o el pasaporte en vigor. No es necesario solicitar visado para estancias turísticas cortas.

Helsinki, en Finlandia | iStock

La moneda oficial es el euro y se puede pagar con tarjeta prácticamente en todas partes, incluso en muchos establecimientos situados en zonas rurales. Aun así, llevar algo de efectivo puede resultar útil para pequeños comercios, mercadillos o actividades en lugares alejados.

Cómo moverse por Finlandia

Rovaniemi es una ciudad relativamente manejable y algunas zonas pueden recorrerse a pie. Para llegar a lugares más alejados, como el pueblo de Papá Noel, se puede utilizar el autobús local, el taxi o contratar un traslado.

Si se quiere explorar el norte de Laponia con libertad, alquilar un coche puede ser una buena opción. Sin embargo, en invierno hay que tener experiencia conduciendo con nieve y hielo, respetar los límites de velocidad y prestar especial atención a los renos, que pueden cruzar las carreteras. Los vehículos de alquiler suelen estar preparados con neumáticos de invierno.

El transporte público finlandés destaca por su puntualidad y fiabilidad, aunque las distancias en Laponia son grandes y conviene planificar bien los desplazamientos.

Qué ropa llevar

El frío de Laponia puede ser intenso, pero la clave para disfrutar del viaje está en vestirse por capas. Es preferible llevar varias prendas térmicas que permitan adaptarse a los cambios de temperatura entre el exterior y los alojamientos.

La ropa imprescindible incluye:

Camiseta y mallas térmicas.

Forro polar o jersey de lana.

Abrigo impermeable y cortavientos.

Pantalones térmicos o de nieve.

Calcetines gruesos, preferiblemente de lana.

Botas impermeables con suela antideslizante.

Gorro, bufanda o braga de cuello y guantes.

Calentadores para manos y pies.

En muchas excursiones de invierno, las empresas proporcionan monos térmicos, botas y guantes especiales. Aun así, es importante llevar ropa interior térmica propia, ya que el equipamiento exterior no sustituye a las primeras capas.

Las auroras boreales: cuándo y cómo verlas

La temporada de auroras boreales en Finlandia se extiende aproximadamente desde finales de agosto hasta abril. Para verlas hacen falta tres condiciones: actividad solar, cielos despejados y oscuridad. Por eso, no se pueden garantizar, incluso durante los meses con mejores probabilidades.

Auroras boreales | iStock

Rovaniemi ofrece diferentes excursiones para contemplarlas, aunque desplazarse a zonas con menos contaminación lumínica puede mejorar la experiencia. En el norte de Laponia, lugares como Inari, Saariselkä o Ivalo permiten disfrutar de cielos más oscuros y paisajes especialmente espectaculares.

Conviene reservar más de una noche para intentar verlas y consultar las previsiones de auroras y nubosidad. También es recomendable contratar una excursión guiada, ya que los guías conocen los mejores puntos de observación y pueden desplazarse en busca de cielos despejados.

Qué hacer en Rovaniemi

Rovaniemi es la puerta de entrada a la Laponia finlandesa y ofrece planes para todo tipo de viajeros. Uno de los lugares más populares es Santa Claus Village, donde se puede conocer a Papá Noel, cruzar el círculo polar ártico y enviar postales desde su oficina oficial.

La ciudad también cuenta con el museo y centro científico Arktikum, dedicado a la historia, la cultura y la naturaleza del Ártico. Otra visita interesante es Korundi, un centro de arte contemporáneo, además de la colina de Ounasvaara, desde donde se obtienen buenas vistas del entorno.

Otra actividad interesante es flotar en un lago con un traje de rescate de alta calidad que te cubre por completo y te mantiene seco, nosotros la hicimos de la mano de Safartica.

Durante el invierno, las actividades más habituales son los paseos en trineo de perros, las rutas en moto de nieve, los safaris con renos y la pesca en lagos helados. Si quieres conocer a los famosos huskies finlandeses, te recomendamos reservar la experiencia con Baba Husky, una perrera familiar especializada donde puedes pasear con un carro en los bosques otoñales o un trineo sobre la nieve.

Además, en verano y otoño, el senderismo, el ciclismo y la observación de la naturaleza toman el protagonismo.

El norte de Laponia: naturaleza y cultura sami

Más allá de Rovaniemi, el norte de Laponia ofrece una experiencia más tranquila y conectada con la naturaleza. Inari es uno de los principales centros de la cultura sami, el único pueblo indígena reconocido de la Unión Europea. Allí se puede visitar el museo Siida, dedicado a la cultura, la historia y el entorno natural de los sami.

La región también permite navegar o realizar actividades en el lago Inari, recorrer parques nacionales y contemplar paisajes de bosques, lagos y fells, las colinas características del norte de Finlandia. Saariselkä, Ivalo y otros destinos cercanos son, además, buenos puntos para alojarse en cabañas o iglús de cristal y buscar auroras boreales.

Al visitar comunidades y actividades relacionadas con la cultura sami, es importante elegir operadores responsables y respetuosos con sus tradiciones, evitando presentaciones meramente folklóricas o experiencias que conviertan su cultura en un espectáculo.

En Inari también te recomendamos la experiencia de visitar un campamento en plena naturaleza, nosotros lo hicimos en Xwander Nordic, en Rahajärvi, y nos mostraron los secretos de la pesca tradicional con redes y cómo preparar el pescado al estilo finlandés, cocinado a fuego abierto.

Y si te gustan las emociones fuertes, no puedes irte sin hacer rafting en el río Juutua, en los pintorescos rápidos de Ritakoski, una aventura emocionante que vivimos de la mano de LuontoLoma.

Pero si lo que quieres es una auténtica experiencia finlandesa, te recomendamos pasarte por la granja de renos de Tuula, donde aprenderás sobre la prática tradicional del pastoreo, podrás alimentarlos y hacerte fotos con ellos e incluso aprender más sobre la artesanía sami.

Granja de renos de Tuula, en Finlandia | Irene Picazo

Si pasas por el Parque Nacional Urho Kekkonen, el segundo parque nacional más grande de Finlandia y uno de los más populares, te recomendamos la ruta en bicicleta eléctrica de Lapland Safaris.

La sauna, una tradición imprescindible

La sauna forma parte de la vida cotidiana finlandesa y es una de las experiencias que no pueden faltar en un viaje al país. No se trata únicamente de una actividad de bienestar, sino de una tradición profundamente integrada en la cultura local.

En Laponia es habitual combinar la sauna con un baño en un lago, un río o una piscina de agua fría. En invierno, algunas experiencias incluyen incluso un baño entre bloques de hielo. Para quienes no estén acostumbrados, lo recomendable es empezar con sesiones cortas, hidratarse y respetar siempre las indicaciones del establecimiento.

Qué comer en Finlandia

La gastronomía finlandesa está muy vinculada a los productos de temporada y a la naturaleza. En Laponia destacan el reno salteado, el pescado de los lagos y ríos, las setas, las bayas y el pan de centeno.

También merece la pena probar el salmón cocinado al fuego, las sopas calientes, los zumos de frutos del bosque y los dulces elaborados con canela o cardamomo. En los restaurantes de la región es frecuente encontrar arándanos, bayas rojas y otras plantas silvestres como acompañamiento de platos salados y postres.

Consejos prácticos para organizar el viaje

Las excursiones más populares, especialmente en Navidad y durante los meses de invierno, pueden agotarse con bastante antelación. Por eso, conviene reservar con tiempo tanto el alojamiento como las actividades.

También es importante dejar margen en el itinerario. Las condiciones meteorológicas pueden provocar retrasos y las distancias entre los principales puntos de interés son grandes. En Laponia no conviene llenar cada jornada de planes: parte de la experiencia consiste en disfrutar del silencio, los paisajes y el ritmo pausado del Ártico.

Por último, hay que viajar preparado para que no todas las actividades salgan exactamente como se esperaba. Las auroras, la nieve y la fauna salvaje no se pueden controlar, pero precisamente esa incertidumbre forma parte de la magia de Finlandia.

Tras recorrer Rovaniemi y el norte de Laponia en septiembre, queda claro que Finlandia es mucho más que un destino navideño. Es un país de naturaleza extrema, cultura, diseño, gastronomía y paisajes cambiantes que merece la pena visitar en cualquier estación del año.

Dónde alojarte en Finlandia

La gran mayoría de hoteles de Finlandia son una auténtica maravilla, adaptados al entorno y climatizados de cara al invierno, las bajas temperaturas y la observación de auroras boreales. Sin embargo, nosotros te recomendamos estos alojamientos, donde pudimos descansar durante nuestra estancia: