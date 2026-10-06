Ruska en Finlandia: el espectáculo de colores del otoño que transforma sus bosques

La ruska es el nombre que recibe en finés el follaje otoñal de Finlandia. Durante unas semanas, los árboles, arbustos y plantas cambian de color y crean un paisaje de tonos cálidos que recuerda al hanami japonés, la tradición de contemplar la belleza de las flores. Es un fenómeno especialmente espectacular en los bosques y colinas de Laponia.

En Viajestic acabamos de volver de un espectacular viaje a Finlandia y nos sentimos muy afortunados de haber podido disfrutar de la ruska. Es por eso que hemos querido hacer este artículo, para resolver todas tus dudas sobre esta peculiar estación.

Finlandia en otoño | iStock

La mejor época para disfrutar de la ruska depende de la zona del país. En el norte, el momento de mayor intensidad suele llegar durante la segunda semana de septiembre y prolongarse alrededor de diez días. En el sur, los colores aparecen normalmente a finales de septiembre y principios de octubre. El fenómeno avanza de norte a sur unos 500 kilómetros en apenas un par de semanas, aunque las condiciones meteorológicas pueden adelantarlo o retrasarlo.

Una de las mejores formas de vivir esta estación es realizar un ruskaretki, una excursión por la ciudad, el bosque o las colinas para contemplar el paisaje otoñal. La actividad puede durar desde unas horas hasta varios días, y permite descubrir no solo las copas de los árboles, sino también el colorido de los arbustos y la vegetación del suelo, especialmente llamativo en las colinas de Laponia.

Finlandia en otoño | iStock

Entre los lugares más destacados se encuentra el Parque Nacional de Oulanka, que ofrece rutas y miradores rodeados de naturaleza. También merece la pena visitar la colina de Koli, en el este de Finlandia, considerada uno de los paisajes nacionales del país, así como las antiguas herrerías de Strömfors y Fiskars, en la región de la Costa y el archipiélago, que adquieren un aspecto especialmente mágico durante el otoño.

Nosotros, sin embargo, pudimos disfrutar de esta increíble estación en multitud de lugares durante nuestro viaje, como en los bosques de Rovaniemi, en los alrededores del río Kemijoki y el río Juutua, en el lago Solojärvi, en el pueblo de Inari y sus alrededores, en Saariselkä, en el Parque Nacional Urho Kekkonen o en el Monte Kaunispää.

Qué ropa necesitas para viajar a Finlandia si vas en ruska

Para preparar una excursión por la ruska es recomendable llevar varias capas de ropa, ya que en septiembre las temperaturas pueden superar los 20 grados durante el día y descender hasta los 10 grados o incluso menos por la noche. También resultan imprescindibles una chaqueta y calzado impermeable. Un termo con café, té o chocolate caliente, además de fruta y frutos secos, completa el equipaje para disfrutar de una pausa en plena naturaleza.

El otoño también es una buena época para encontrar setas, arándanos y otras bayas en los bosques finlandeses. Sin embargo, quienes no conozcan bien las especies deben contar con un guía experimentado o participar en una excursión organizada, especialmente si desean recoger setas. Así, la ruska se convierte en una experiencia que combina senderismo, gastronomía y naturaleza en uno de los momentos más especiales del año en Finlandia.