Feria de Málaga 2025: Todo lo que necesitas saber sobre el transporte público y los autobuses

Durante la Feria de Málaga 2025, que tiene lugar del 16 al 23 de agosto, la empresa de transportes públicos (EMT) pondrá en marcha un amplio dispositivo para garantizar la movilidad de vecinos y visitantes. A su servicio habitual se sumarán 16 líneas especiales nocturnas desde las 20:00 hasta las 6:00 horas, conectando todos los distritos de la ciudad con el Real, junto a la línea F, que funcionará las 24 horas uniendo la Feria del Centro con el Cortijo de Torres.

El precio de estas rutas especiales será de 2 euros, mientras que las líneas ordinarias mantendrán sus tarifas habituales, desde 0,50 euros con tarjeta multiviaje.

El 15 de agosto, noche de fuegos artificiales, se reforzarán los servicios con 90.000 plazas adicionales y horario especial hasta 3:00 horas, ampliable según la demanda. Además, se potenciarán las líneas diurnas (4, 18, 19, 20, y 22) que conecta el Real con barrios como Ciudad jardín, Cruz de Humilladero o Teatinos.

Como novedad, la explanada de llegada y salida de autobuses en la feria se ha ampliado un 50% para mejorar la seguridad vial y peatonal, sumando un tercer anden para embarque y desembarque. Los usuarios podrán consultar las rutas y horarios tanto en la aplicación de la EMT como en los paneles informativos de las paradas.