El mapa de la Feria de Málaga 2025 con todas las calles y casetas del recinto ferial

La Feria de Málaga 2025 tiene lugar del 16 al 23 de agosto y ya son muchas las personas que se están preparando para esta cita en el calendario. La inauguración oficial es la noche del viernes 15 al sábado 16 de agosto con fuegos artificiales en las playas de la ciudad.

El sábado 16 de agosto a las 21:30 horas tendrá lugar en la Avenida de las Malagueñas el tradicional pregón que este año caerá en manos del escritor Javier Castillo. Además, a las 22:00 horas tendrá lugar la inauguración del Alumbrado del Real.

Como bien sabrás, la Feria de Málaga está dividida en dos: De día y de noche. La Feria de Día tiene lugar en el centro de Málaga (plaza de la Constitución, del Obispo, de las Flores y Plaza San Pedro de Alcántara) y habrá música en directo desde las 12:00 horas hasta las 18:00 horas.

Y la feria de noche (aunque también hay actividades durante el día) tiene lugar en el Recinto Ferial Cortijo de Torres y es donde están las famosas casetas (la gran mayoría son de acceso gratuito). También hay actuaciones en directo en el auditorio de Málaga a partir de las 22:30 horas y son gratuitas. Separadas de las casetas, también en el recinto ferial, se encuentran las atracciones donde puedes encontrar los típicos "cacharritos" de cada año.

A continuación te dejamos el mapa con todas las calles y casetas:

Historia de la Feria de Málaga

La Feria de Málaga, también conocida como la Feria de Agosto, se celebra durante este mes porque el 19 de Agosto de 1487 fue la toma de la ciudad de Málaga, incorporándola a la Corona de Castilla, por parte de los Reyes Católicos.

Cada 19 de agosto se realiza un desfile histórico recordando esta fecha, con trajes de la época de la toma de la ciudad por los Reyes Católicos que se realiza por el centro de la ciudad y termina en la Catedral de Málaga.