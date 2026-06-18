Verano Joven 2026: Playas de España poco masificadas a las que puedes llegar en tren

Llega un año más el Verano Joven, el programa del Ministerio de Transportes, que permite a los jóvenes de entre 18 y 30 años (nacidos entre 1996 y 2008) moverse en tren y autobús por toda España con descuentos de hasta el 90%.

La promoción ya está activa, con billetes disponibles desde mediados de junio para viajar entre el 1 de julio y el 30 de septiembre: un 90% de descuento en Media Distancia, un 50% en AVE y Larga Distancia (con un máximo de 30€) y otro 50% en el pase Interrail.

Y como el verano sin playa no es lo mismo, en Viajestic hemos hecho los deberes: en vez de mandarte otra vez a las playas de toda la vida, donde en agosto no cabe ni una toalla más, te dejamos una selección a los que también puedes llegar con tren.

Playa del Sablón (Llanes, Asturias)

Esta playa urbana está en pleno centro de Llanes, en la Costa Oriental de Asturias, rodeada de acantilados y muy cerca del puerto pesquero y del casco histórico. Es un arenal pequeño pero de arena fina y buena calidad de agua, ideal para un baño rápido sin moverse del centro del pueblo. Si se busca algo más amplio, cerca de ahí está la Playa de Toró, con más espacio y mucha menos gente. Para llegar en tren hay dos rutas: Oviedo - Llanes y Santander - Llanes, ambas dentro de la red que recorre la costa cantábrica.

Playa de Santa Marina (Ribadesella, Asturias)

Ribadesella es conocido por el Descenso Internacional del Sella, la prueba de piragüismo que cada agosto llena el pueblo de gente, aunque el resto del año el ambiente es mucho más tranquilo. Su playa, Santa Marina, es una de las más bonitas de la costa asturiana, con casi un kilómetro de arena fina entre la desembocadura del río Sella y el mar Cantábrico. Para llegar en tren hay conexión directa desde Oviedo y desde Cantabria, dentro de la misma red de tren que pasa por Llanes. Desde la estación hasta la playa son unos 20 minutos caminando.

Playa de Llançà (Girona, Costa Brava)

Llançà pertenece a la Costa Brava, pero se mantiene lejos de las aglomeraciones de Lloret de Mar o Roses. Es un pueblo de pescadores con varias calas y playas de aguas tranquilas, ideal para combinar el baño con un paseo por el casco antiguo o una comida de pescado fresco en el puerto. Para llegar en tren, la línea R11 de Rodalies de Catalunya conecta Llançà con Girona y Barcelona.

Playa Carregador (Alcossebre, Castellón)

Alcossebre se ha convertido en los últimos años en la alternativa de quienes buscan escapar de Peñíscola y Benicàssim en pleno agosto, aunque todavía está lejos de su nivel de masificación. Su playa más conocida, el Carregador, destaca por sus aguas cristalinas, poca profundidad, y rodeadas de un entorno mucho más tranquilo. Para llegar en tren hay servicio de Media Distancia en la línea Valencia - Vinaròs, con parada propia en Alcossebre.

Platja de l'Arenal (Borriana, Castellón)

L' Arenal es la playa principal de Burriana, una playa valenciana, con casi un kilómetro de arena fina y un paseo marítimo con mucho menos bullicio que el de Valencia capital en pleno verano. Cuenta con todos los servicios necesarios para pasar el día sin complicaciones: chiringuitos, duchas y zonas de sombra. Para llegar en tren, la línea C-6 de Cercanías Valencia conecta directamente con la estación de Burriana.

Y si estos cinco no te terminan de convencer, recuerda que el Verano Joven 2026 da para mucho más. Así que ya solo queda elegir playa y disfrutar del verano.