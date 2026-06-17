Verano Joven 2026: Renfe ya ha puesto a la venta los billetes con descuentos de hasta el 90%

Renfe ha anunciado este miércoles que ya ha puesto a la venta los billetes de Verano Joven, que ofrecen descuentos de hasta un 90% para viajar en España y en Europa en la época estival.

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha habilitado en la página web del Verano Joven un formulario para que las personas interesadas puedan registrarse para confirmar que cumplen con los requisitos exigidos y obtener el código personal e intransferible que deberán utilizar para adquirir el pase Interrail y los billetes rebajados.

El registro para obtener el código (que será el que se use cada vez que se quiera viajar), disponible desde este 17 de junio, debe realizarse al menos 24 horas antes de adquirir el primer billete, explica Renfe en un comunicado.

El código está compuesto por el número de DNI o el NIE y un conjunto de caracteres, se envía al teléfono móvil o al correo electrónico y es válido para todo el periodo del 1 de julio al 30 de septiembre de 2026.

Trenes de AVE de Renfe | iStock

Los interesados pueden inscribirse a través de certificados electrónicos cualificados (como el sistema Cl@ve) o introduciendo el nombre y apellidos, la fecha de nacimiento y el número del DNI (junto a la fecha de validez), del NIE (junto al número de soporte del Registro de Ciudadano de la UE) o de la Tarjeta de Identidad de Extranjeros (TIE), así como la nacionalidad y el municipio de residencia.

Además de los descuentos ya conocidos y aprobados por el Gobierno en el pasado Consejo de Ministros, Renfe explica que también ofrecerá un código de descuento del 100% a los miembros de Más Renfe para comprar un billete por cada dos viajes realizados entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026 en trenes directos seleccionados de AVE y Larga Distancia (máximo de dos códigos por cliente de Verano Joven).

El cálculo de los viajes realizados y la entrega de los códigos se hará al finalizar la campaña, después del 30 de septiembre de 2026, especifica.

El programa Verano Joven aplica descuentos del 50% sobre el precio de los billetes de AVE, Avlo y Larga Distancia (incluido Alvia, Intercity, Euromed e Interrail) y los títulos sencillos y billetes de ida y vuelta de Avant, así como del 90% sobre el resto de los servicios de Media Distancia o de la red de Ancho Métrico.

Pueden ser beneficiarios del mismo los jóvenes españoles de entre 18 y 30 años (ambos inclusive) o de cualquier otro país de la Unión Europea con residencia legal en España, quienes podrán viajar por España y Europa entre el 1 de julio y el 30 de septiembre de 2026.