El pueblo blanco de Almería donde veranea Marc Márquez

Cada temporada, cuando el calendario de MotoGP da un respiro, Marc Márquez y su hermano Álex eligen el mismo destino para desconectar: Mojácar, un pueblo blanco de Almería que forma parte de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España. El piloto catalán dejó registro de su cariño por el lugar en 2017, cuando firmó el libro de honor del municipio agradeciendo la sensación de calma que le entrega. Si a él le sirve como refugio de verano, bien vale conocerlo de cerca. Te dejamos un itinerario de un día para que puedas recorrerlo.

Por la mañana: el casco antiguo

El día arranca en Mojácar Pueblo, el conjunto de calles empinadas y fachadas encaladas que le valió su lugar en el listado de los pueblos más bonitos del país. Lo mejor es perderse sin rumbo fijo por el barrio del Arrabal, buscando entre las paredes blancas la figura del Indalo, símbolo típico de la provincia, y curioseando en las tiendas de artesanía local.

De ahí, el recorrido sigue hacia la Puerta de la Ciudad y la Plaza del Parterre, hasta llegar a la Iglesia de Santa María y la Fuente de Mojácar, escenario en 1488 de la rendición pacífica del municipio ante los Reyes Católicos. El cierre de esta primera parte es el Mirador del Castillo, con una vista frontal de toda la costa almeriense que vale la pena guardar para media mañana, cuando la luz todavía no pega tan fuerte.

Al mediodía: bajada a la costa

Con el casco antiguo ya recorrido, toca bajar a Mojácar Playa para almorzar y refrescarse. Playas como Marina de la Torre o El Cantal ofrecen buena infraestructura de chiringuitos y servicios, ideales para parar a comer algo frente al mar. Es justo en este tramo costero donde suele instalarse Márquez cada verano, en algún rincón tranquilo lejos de miradas.

Por la tarde: calas vírgenes

Para la tarde, lo ideal es moverse hacia el Paraje Natural de Cabo de Gata-Níjar, donde aparecen las calas más salvajes de la zona: la Granatilla y el Sombrerico, ambas de roca volcánica, con protección especial y aptas para el naturismo. Son el cierre perfecto de la ruta, ya con menos gente y el sol cayendo más suave.

Quien quiera estirar el plan más allá de un día puede sumar alguna escapada corta: Garrucha, a pocos minutos, es la capital gastronómica de la zona gracias a su gamba roja; Vera ofrece un casco medieval tranquilo hacia el interior; y Carboneras funciona como puerta de entrada a la Playa de los Muertos.

Cómo llegar

Desde Almería capital, Mojácar queda a menos de una hora por la A-7 en dirección a Murcia, tomando la salida 520 hacia Turre/Mojácar y siguiendo por la AL-6111 hasta la costa.