La Ventana Azul de Malta: el lugar donde se rodó Juego de Tronos y que desapareció en 2017

Ahora que la tercera temporada de La Casa del Dragón ha terminado, hemos querido echar la vista atrás por los escenarios más famosos de Juego de Tronos y seguro que recuerdas la espectacular Ventana Azul de Malta, el arco natural donde se rodó la boda entre Daenerys Targaryen y Khal Drogo. Aunque este icónico escenario desapareció en 2017 tras un fuerte temporal, el lugar continúa siendo uno de los rincones más impresionantes de la isla de Gozo y una parada obligatoria para quienes visitan Malta.

La Ventana Azul fue durante décadas uno de los grandes símbolos naturales de Malta. Situada en la isla de Gozo, este majestuoso arco de roca atraía cada año a miles de turistas por su belleza y por las impresionantes vistas del Mediterráneo.

Su fama se disparó todavía más gracias a Juego de Tronos. En este enclave se grabó una de las escenas más recordadas de la primera temporada: la boda entre Daenerys Targaryen y Khal Drogo. Desde entonces, el lugar se convirtió en un auténtico destino de peregrinación para los seguidores de la serie.

Sin embargo, en marzo de 2017 ocurrió lo inesperado. Un intenso temporal azotó la costa de Gozo y provocó el derrumbe de la Ventana Azul. El emblemático arco se desplomó y desapareció para siempre bajo el mar, dejando una imagen que dio la vuelta al mundo.

A pesar de su desaparición, el lugar sigue conservando un enorme atractivo. La costa rocosa, los acantilados, las aguas cristalinas y el paisaje que rodea el antiguo emplazamiento de la Ventana Azul continúan ofreciendo una de las estampas más espectaculares de Malta. Además, la zona es muy popular entre quienes practican submarinismo, ya que los restos del arco descansan en el fondo marino.

Visitar este rincón de Gozo sigue siendo una experiencia única, tanto para los amantes de la naturaleza como para los fans de Juego de Tronos. Aunque el famoso arco ya no esté en pie, el paisaje mantiene toda su magia y demuestra que algunos lugares siguen impresionando incluso después de cambiar para siempre.