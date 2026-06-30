Las nuevas herramientas con IA de Skyscanner para planificar viajes y encontrar vuelos baratos

El buscador Skyscanner ha presentado nuevas herramientas en fase beta y funciones actualizadas de sus productos, en respuesta a las necesidades cambiantes de los viajeros.

Cada mes, ayuda a más de 160 millones de viajeros en todo el mundo a explorar y comparar opciones de vuelos, alojamiento y alquiler de coches. En 2026, la compañía ha continuado innovando en su aplicación y sitio web, lanzando nuevas funciones diseñadas para hacer que descubrir, planificar y reservar el viaje perfecto sea más fácil y económico que nunca.

Imagen de archivo de un buscador | Pixabay

"Durante más de 20 años, la innovación ha sido el eje central de la misión de Skyscanner de convertirse en el principal aliado de los viajeros a nivel mundial”, afirmó Bryan Batista, CEO de Skyscanner. "En un momento en el que los viajeros se enfrentan a un panorama cada vez más complejo, nos centramos en desarrollar herramientas que les ayuden a planificar y reservar con confianza. Estamos experimentando con cómo la inteligencia artificial puede hacer que cada etapa del viaje sea más sencilla e intuitiva, desde el descubrimiento de nuevos destinos hasta la planificación de viajes por carretera. También seguimos probando y mejorando la forma en que presentamos la información de vuelos, incluyendo el seguimiento de vuelos en tiempo real y la puesta a prueba de información sobre precios en mapas. Al combinar nuestra amplia experiencia en el sector de los viajes con la tecnología más avanzada, nuestro objetivo es ayudar a los viajeros a tomar decisiones con confianza y a crear viajes que se adapten a sus necesidades, transformando la planificación del viaje en una parte más de la aventura".

La plataforma ha desarrollado las siguientes herramientas aprovechando su tecnología propia de IA, que actualmente se encuentran en fase de pruebas beta:

Explorar con IA

Explorar con IA es una herramienta de descubrimiento de viajes que ayuda a los viajeros a encontrar inspiración mediante lenguaje natural. En lugar de introducir destinos y fechas específicas, los viajeros pueden describir lo que buscan, por ejemplo: "ayúdame a encontrar vuelos baratos a Japón en diciembre", y recibir recomendaciones personalizadas según sus preferencias.

Actualmente solo está disponible en mercados de habla inglesa y llegará a España próximamente. La herramienta utiliza sugerencias respaldadas por datos inteligentes para orientar a los viajeros de forma eficiente, incluyendo preferencias de destino, fechas de viaje y estilo de viaje. Los viajeros pueden comparar datos de destinos en paralelo con una visualización inteligente de precios de vuelos, el tiempo, la duración del vuelo y el ambiente del destino, junto con información generada por IA como "septiembre es típicamente un 24% más barato que diciembre" y "Lo mejor de ambos mundos: playas y viajes en familia".

Imagen archivo comprar vuelos baratos | iStock

Las pruebas iniciales mostraron un alto nivel de interacción, con el 60% de los viajeros haciendo clic para ver las opciones de vuelo generadas mediante búsquedas de Explorar con IA.

Planificador de viajes por carretera

Diseñado para ayudar a los viajeros a explorar más lejos y descubrir nuevos destinos, el Planificador de viajes por carretera crea itinerarios personalizados adaptados a diferentes estilos de viaje, al mismo tiempo que ayuda a los viajeros a encontrar la mejor oferta de alquiler de coches para su trayecto.

Los viajeros simplemente introducen el lugar de recogida del coche de alquiler, las fechas de viaje y el tipo de ruta preferido. Pueden elegir entre una variedad de estilos de viaje generados por IA, incluyendo Ruta Escénica para vistas impresionantes, Ruta Más Rápida para viajes eficientes, Exploración Cultural para descubrir monumentos históricos y patrimonio local, Aventura para experiencias emocionantes y actividades al aire libre, o una Escapada Relajante con paradas tranquilas y un ritmo de viaje más pausado.

Usando estas preferencias, la IA crea un itinerario de viaje por carretera único, sugiriendo paradas, atracciones y puntos de interés a lo largo del camino, al mismo tiempo que recomienda las mejores opciones de alquiler de coches para el viaje.

Además de las herramientas de búsqueda basadas en IA, la plataforma sigue innovando con funciones muy apreciadas por los viajeros:

Seguimiento de vuelos

La nueva información de vuelos en tiempo real incluye salidas, llegadas, estado del vuelo, puertas de embarque, terminales y detalles de las cintas de equipaje para millones de vuelos, ayudando a los viajeros a viajar con tranquilidad el día del viaje.

DROPS

Esta función, lanzada el año pasado, ha continuado desarrollando DROPS, destacando aún más bajadas de precios para los viajeros que buscan la mejor oferta para su próximo viaje. Lanzada exclusivamente en la aplicación, los viajeros ahora pueden ver hasta un +822% más de ofertas al día, con Skyscanner analizando 100.000 millones de precios para encontrar vuelos que han bajado un 20% o más en los últimos 7 días.

Alojamiento

La herramienta Alojamientos, recientemente rebautizada, ha evolucionado para ofrecer mucho más que las opciones de alojamiento tradicionales, con más de cinco millones de propiedades, frente a los 3,5 millones anteriores. Los viajeros pueden comparar desde albergues hasta hoteles de cinco estrellas, campings y alojamientos tipo cápsula, escapadas rurales y estancias flotantes.