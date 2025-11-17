Cuál es la mejor época para visitar Asia: Tailandia, Japón, Vietnam, China, Indonesia, India y Corea del Sur

Cada vez son más las personas interesadas por visitar Asia, el continente más grande y poblado de la Tierra y que cuenta con países realmente interesantes por ver como es el caso de Tailandia, Japón o Vietnam, entre muchos otros.

Pero sabemos que es un continente conocido y desconocido a partes iguales y son muchos los viajeros que se preguntan, ¿cuándo es la mejor época para ir? Pues WeRoad ha respondido a esta pregunta en una publicación de Instagram.

Por ejemplo, si quieres viajar a Tailandia, tienes que saber que noviembre, diciembre, enero y febrero es la temporada alta; que en marzo y abril hace mucho calor; que en mayo y octubre hay pocos turistas y que de junio a septiembre llueve.

En el caso de Japón, en enero y en febrero es invierno; en marzo, abril y mayo es el Sakura; en junio y julio llueve, en agosto y septiembre hace mucho calor y humedad; en octubre es el follage; en noviembre hace sol y en diciembre frío.

En Vietnam, la temporada alta es en enero, febrero, marzo y abril; en mayo, junio, julio y agosto llueve; en septiembre hay pocos turistas; en octubre y noviembre hace un clima ideal y en diciembre hace sol.

Para viajar a China debes saber que en enero y febrero se celebra el Año Nuevo Chino y hace frío; el clima ideal es en marzo, abril y mayo; en junio llueve; en julio y agosto hace calor y humedad; en septiembre hay pocos turistas; en octubre es la Golden Week; en noviembre hace sol y en diciembre frío.

En el caso de Indonesia, en enero y febrero llueve; en marzo es el Nyepi (Día del Silencio en Bali, que marca el Año Nuevo hindú de Saka); en abril y mayo empieza la temporada seca; en junio, julio y agosto es la temporada alta; en septiembre hace calor; en octubre lluvias; en noviembre hay pocos turistas y en diciembre la Navidad.

Para viajar a India tienes que saber que en enero y febrero es el clima seco; en marzo se celebra el Holi (un festival hindú popular de primavera); en abril y mayo hace mucho calor; en junio, julio y agosto llueve; en octubre es el Diwali (Fiesta de las Luces) y la temporada alta es en noviembre y diciembre.

Por último, si quieres visitar Corea del Sur, en enero y febrero hay pocos turistas; en marzo, abril y mayo es la floración de los cerezos; en junio, septiembre y noviembre hace sol; en julio y agosto mucho calor; en octubre es el follaje y en diciembre hace mucho frío.

¿Qué te ha parecido esta publicación?, ¿te ha ayudado a decidirte en tus fechas para viajar a Asia?