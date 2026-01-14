Año Nuevo Chino 2026: Cuándo es, qué animal lo rige y qué significa

El Año Nuevo Chino2026, también conocido como Año Nuevo Lunar o Festival de la Primavera, es una de las celebraciones más importantes del mundo. En 2026 dará comienzo el 17 de febrero (hasta el 3 de marzo) y marcará la entrada en el Año del Caballo de Fuego, un signo asociado a la energía, el movimiento y los nuevos comienzos. Durante varios días, millones de personas celebran esta fecha con rituales que simbolizan la buena suerte, la prosperidad y la renovación.

La celebración del Año Nuevo chino, que cuenta con más de 4000 años de historia, coincide con el comienzo del ciclo de cultivo, despide al invierno y da la bienvenida a una nueva estación, de ahí que se le denomine también como "Festival de la Primavera".

Qué representa el Caballo de fuego en el Año Nuevo Chino 2026

El Año Nuevo Chino se rige por el calendario lunar, por lo que su fecha cambia cada año. En 2026 estará regido por el Caballo, uno de los animales más dinámicos del horóscopo chino, combinado con el elemento Fuego, que potencia cualidades como la pasión, el impulso y la transformación.

Año Nuevo Chino 2026, Año del Caballo | iStock

Tradicionalmente, es un momento para reunirse con la familia, limpiar y decorar los hogares en tonos rojos, comer platos simbólicos que atraen la fortuna, intercambiar sobres rojos con dinero (hongbao) y disfrutar de danzas del dragón y del león. Las celebraciones se prolongan durante 15 días, hasta el Festival de los Faroles.

Cómo se celebra el Año Nuevo Chino en Madrid

Madrid se ha convertido en uno de los mejores lugares de España para vivir el Año Nuevo Chino gracias a su numerosa comunidad china y a la implicación de la ciudad en esta festividad.

Desfile de Año Nuevo Chino | iStock

El barrio de Usera es el gran protagonista y el epicentro de la celebración. Durante varios días se organizan desfiles del dragón y del león, espectáculos de danza, música y artes marciales, fuegos artificiales, decoración especial con farolillos y motivos tradicionales y actividades culturales y talleres.

El gran desfile suele celebrarse el fin de semana posterior al inicio del Año Nuevo Chino, atrayendo a miles de visitantes.