¿Dónde se ha registrado la temperatura más baja de la historia en España? Así es el lago más frío del país

El invierno es frío, eso está claro. Quienes se reconfortan bajo una manta o viven la adrenalina de los deportes de nieve, disfrutan de esta época como la que más. Quienes no, siempre tienen destinos a los que viajar en los que el calor los recibe con los brazos abiertos.

Sin embargo, por mucho que las temperaturas sean bajas, están muy lejos de lo que marcaron cuando se hizo historia en España. Corría el año 1956, hace ya 60 años, cuando en los Pirineos Catalanes se batieron todas las marcas establecidas hasta la fecha. Seis décadas atrás y jamás se han vuelto a superar las marcas a las que se llegaron (al menos, no de forma oficial).

Todo ocurrió en la provincia de Lleida, concretamente en el lago Gento. Esta maravilla paisajística se encuentra a nada menos que 2142 metros de altitud, en la Vall Fosca de la comarca de Pallars Jussà; perteneciente al municipio de Torre de Cabdella.

La estación situada en el lago Gento registró el 2 de febrero de 1956 -32ºC. No obstante, se dice que en cotas más altas se podría haber llegado hasta los -50ºC. Sea como sea, esta es la marca más baja de la historia. En 2021, el año de la Filomena, se registraron -35'6ºC en la cordillera cantábrica; pero no cuenta con el reconocimiento oficial de la AEMET porque no ocurrió en una estación oficial y se podría haber producido a causa de un microclima muy específico, no representando la temperatura real del lugar.

Ahora bien, el lago Gento no solo depara frío a sus visitantes. Es un destino muy popular entre los excursionistas, que encuentran allí un refugio en el que cobijarse mientras se disfruta de la belleza del lugar. Las vistas panorámicas a la montaña, la riqueza de la fauna y la flora o el pequeño y pintoresco pueblo de Capdella son algunos de los principales atractivos turísticos de la zona.

Así pues, más allá de la curiosidad histórica en términos climáticos, el lago Gento es un rincón de los Pirineos Catalanes que todo amante de la montaña debería visitar al menos una vez en la vida. Eso sí, es vital llevar tantos abrigos como sea posible: Nunca se sabe cuándo las temperaturas pueden volver a marcar un récord histórico.