La ciudad de España que ha sido nombrada la quinta mejor del mundo del 2026

Ya son muchas las personas que tienen la mente puesta en el próximo año. Recientemente te contábamos que Cádiz es la única ciudad de España que está entre los mejores destinos del mundo de 2026 según Lonely Planet, pero... ¿sabías que una ciudad de nuestro país es la quinta mejor ciudad del mundo de 2026?

La prestigiosa consultora Resonance ha publicado su ranking 2026 World's 100 Best Cities y en quinto lugar se encuentra una ciudad española: Madrid. "La inversión de Madrid en sus abundantes recursos urbanos y naturales, impulsada por la sostenibilidad, es una oda a la reutilización y a la convicción de que todo lo viejo puede volver a ser nuevo", dice la publicación.

Estatua del Oso y el Madroño de Sol de Madrid | iStock

La lista destaca de Madrid el Bosque Metropolitano, el proyecto Madrid Nuevo Norte, la Galería de las Colecciones Reales, los Cines Embajadores, el CaixaForum, el Matadero, la ampliación del aeropuerto de Barajas y también el sector hotelero con la renovación de muchos hoteles y edificios.

Galería de las Colecciones Reales, Madrid | Patrimonio Nacional

En la lista de las 100 mejores ciudades del mundo de 2026 también se encuentra en décimo lugar Barcelona y en el puesto 72 la ciudad de Valencia. A continuación te dejamos el ranking con las 10 primeras mejores ciudades del mundo.

1. Londres

2. Nueva York

3. París

4. Tokio

5. Madrid

6. Singapur

7. Roma

8. Dubái

9. Berlín

10. Barcelona