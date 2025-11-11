Los 10 pueblos con los nombres más raros de España

En España contamos con municipios y localidades realmente curiosas, y no solo por sus tradiciones, cultura o monumentos. Recientemente, por ejemplo, te hablábamos de Cenicientos, un encantador pueblo de Madrid cuyo nombre encierra una curiosa historia.

Y hablando de nombres, ¿sabes cuáles son los pueblos con los nombres más raros de España?, ¡te lo contamos!

1. Guarromán (Jaén)

Este municipio andaluz tiene un nombre muy peculiar para muchos. El topónimo procede del árabe wadi r-rummān ("río de los granados"). La riqueza de su nombre radica más en su sonoridad y origen que en su "extrañeza", pero es uno de los más populares cuando se habla de "nombres raros".

2. Zugarramurdi (Navarra)

El nombre ya llama la atención: procede del euskera y se cree que significaría algo como "lugar abundante en olmos ruines". Además, el lugar tiene una historia legendaria de aquelarres y brujería, lo que añade al atractivo y al "misterio" del nombre.

3. Aveinte (Ávila)

Aveinte, Ávila | Imagen de Xemenendura en Wikipedia, licencia: CC BY-SA 4.0

Un nombre bastante poco común. Es un municipio muy pequeño en la provincia de Ávila. A veces la rareza de un nombre viene justamente por lo poco que se ve y se oye

4. El Tárano (Asturias)

Una aldea muy pequeña con un nombre que suena bastante particular: "El Tárano". Tiene pocos habitantes y una geografía típica asturiana, lo que le añade al "encanto curioso".

5. Madriguera (Segovia)

Aunque quizá menos "raro" que otros, el nombre es poco habitual y su historia lo acompaña. Madriguera significa algo como "refugio/guarida" de animales. Lo interesante aquí es que el nombre describe un lugar con características naturales concretas, pero suena distinto al típico nombre de pueblo.

6. Peleas de Arriba (Zamora)

El nombre "Peleas" llama la atención, y en este caso se añade "de Arriba" para diferenciarlo de otro cercano. ¿Qué te parece este nombre?

7. Lafortunada (Huesca)

Es un nombre de lo más llamativo: "La fortunada", como si el sitio tuviera buena suerte por su denominación.

8. Altorricón (Huesca)

Es un nombre poco habitual, con variante oficial "El Torricó" en catalán. Su etimología está ligada a "torre" pequeña.

9. Rocamundo (Cantabria)

Un topónimo que suena curioso, mezcla de "roca" y quizá "mundo". pequeño pueblo con nombre llamativo. Se encuentra situado en el sector sureste de Valderredible, entre la margen derecha del Ebro y la falda de La Lora, a los pies de un promontorio de arenisca que le da nombre.

10. Tor (Alins) (Lleida)

Este pueblo cuenta con un nombre extremadamente corto: "Tor". Además, se trata de un pueblo de montaña con acceso remoto.