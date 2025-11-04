La ciudad de España reconocida como "la mejor de Europa" de este 2025 según The Telegraph

Recientemente te contábamos que Salamanca había sido nombrada como uno de los mejores lugares de Europa para visitar en otoño según The Times. Y ahora The Telegraph ha elegido a Sevilla como "la mejor ciudad europea del año".

El Ayuntamiento de Sevilla, a través del Área de Turismo y Cultura, ha celebrado con orgullo que la capital andaluza haya sido distinguida por el prestigioso diario británico The Telegraph con el 'Premio a la mejor ciudad europea del año', un reconocimiento que "pone en valor" la excelencia urbana, el patrimonio, la sostenibilidad y la calidad de vida de Sevilla.

Plaza de España de Sevilla | Jose Rodríguez Ortega / Pexels

Este galardón, otorgado por uno de los medios más influyentes y respetados del Reino Unido y de toda Europa, consolida a Sevilla como un referente internacional y la sitúa a la vanguardia de las grandes capitales europeas por su capacidad de emocionar, inspirar y conectar con quienes la visitan, informa el Consistorio en una nota de prensa.

En este sentido, la delegada de Turismo y Cultura, Angie Moreno, ha recogido personalmente este importante reconocimiento en las oficinas centrales de The Telegraph en Londres, donde mantuvo un encuentro con responsables de las secciones de viajes y cultura del diario. Durante el acto, Angie Moreno ha destacado "el enorme prestigio que supone recibir este premio de una cabecera tan reconocida a nivel mundial, que reconoce a Sevilla como mejor ciudad de Europa".

Torre del Oro de Sevilla | iStock

Asimismo, la delegada de Turismo y Cultura ha señalado que "este galardón nos llena de orgullo y nos impulsa a seguir trabajando para que Sevilla mantenga su posición como una de las grandes capitales europeas. Somos una ciudad que no solo se admira, sino que se vive y se siente, un destino con alma donde la historia y la modernidad conviven con naturalidad".

Por último, Angie Moreno ha añadido que "este reconocimiento reafirma el gran momento que vive nuestra ciudad en materia de turismo cultura, gracias al esfuerzo conjunto de instituciones y profesionales. Sevilla demuestra que se puede crecer sin perder su esencia, con una oferta cultural y patrimonial de primer nivel".

"Con esta distinción de The Telegraph, Sevilla se consolida como la gran capital europea del sur, una ciudad universal que combina historia, creatividad y calidad de vida".