Fiestas de la Almudena 2025 en Madrid: Programa con todas las actividades y conciertos

Madrid vuelve a vestirse de fiesta para rendir homenaje a su patrona, la Virgen de la Almudena, una de las celebraciones más importantes de la capital. Este año tiene lugar el 9 de noviembre, domingo, pero como bien sabrás, en la ciudad se traslada el festivo al lunes 10 de noviembre.

Cada 9 de noviembre, los madrileños celebran el Día de la Almudena, una jornada que combina música, bailes, solemnidad religiosa y los dulces tradicionales. La figura de la Virgen está ligada a la leyenda del hallazgo de su imagen en la antigua muralla árabe en 1085, lo que le otorgó el nombre y el patronazgo de la ciudad.

Corona de la Almudena, postre típico del Día de la Almudena en Madrid | iStock

Programas de actividades

6 de noviembre

Las celebraciones comienzan el miércoles 6 de noviembre, con ofrendas florales y solidarias en la explanada de la Almudena, de 9:00 a 11:00 h, realizadas por colegios y municipios de la Comunidad de Madrid. Por la noche, a las 20:00 h, la Banda Sinfónica Municipal de Madrid, dirigida por Sergio Casas, ofrecerá en la Catedral un concierto con la obra Scheherazade de Rimsky-Korsakov.

Además, se inaugura el ciclo de conciertos "Patronas 2025", dedicado al talento femenino en la música pop, rock, soul y flamenco, con actuaciones en distintas salas madrileñas.

7 de noviembre

El jueves 7 continúan las ofrendas florales y solidarias de 9:00 a 21:00 h en la explanada de la Almudena, esta vez a cargo del pueblo de Madrid.

Ese día también se celebra la segunda jornada del ciclo "Patronas 2025", con conciertos en salas como Fulanita de Tal, Maravillas o Moe, destacando artistas como Lorena Monge, Sierra a Secas y Natalia Delgado.

8 de noviembre

El viernes 8 la ciudad se llena de música y tradición. Desde las 10:00 h hasta las 21:00 h habrá ofrendas florales en la explanada de la Almudena. A las 11:00 h se realizará un desfile, seguido a las 17:00 h de una gran procesión desde la Catedral hasta la Plaza de la Villa. La jornada incluye un concierto del Orfeón Sociedad Conciertos Ayuntamiento de Madrid en la Catedral a las 18:00 h, y a las 19:45 h la ofrenda floral de los grupos madrileños.

El ciclo "Patronas 2025" continúa con conciertos desde el mediodía en salas como Clamores, Fotomatón, Villanos, Tempo Club o Vesta, con propuestas que van del jazz al pop-rock.

9 de noviembre - Día de la Almudena

El sábado 9 de noviembre culminan los actos con la Solemne Eucaristía en la explanada de la Almudena a las 11:00 h, seguida de la procesión hasta la Plaza de la Villa, donde habrá actuaciones de grupos madrileños.

Durante toda la jornada se celebrarán bailes y música tradicional:

Desde las 11:00 de la mañana hasta las 7:00 de la tarde, el centro de Madrid se llenará de música y tradición con gaitas, dulzainas y actuaciones folclóricas, además de la degustación gratuita de la Corona de la Almudena a las 12:30 h en la Plaza Mayor, elaborada por la Asociación de Cocineros y Reposteros de Madrid (ACYRE).

La jornada concluirá con el concierto de la Escuela Superior de Música Reina Sofía en el Auditorio Sony (19:30 h), donde los alumnos de la Cátedra “Alfredo Kraus” interpretarán fragmentos de zarzuelas como Luisa Fernanda o Doña Francisquita.

El ciclo "Patronas 2025" cerrará también esa noche con actuaciones en salas como Barracudas, Siroco, Café La Palma, Candela y El Intruso.

Anímate a disfrutar de la tradición y la cultura madrileña en una de las celebraciones más emblemáticas de la capital.