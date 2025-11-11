¿Tengo derecho a reembolso o indemnización si me cancelan el vuelo por el cierre gubernamental de Estados Unidos?

Las aerolíneas de Estados Unidos han cancelado miles de vuelos como consecuencia del cierre gubernamental del país, el más largo de la historia al sumar ya 41 días. El aeropuerto de Nueva York ha suprimido 2.100 operaciones (un 8,2% del total) y el aeropuerto que más cancelaciones ha registrado ha sido el Aeropuerto Internacional O'Hare de Chicago, con casi el 25% de sus vuelos programados.

Estas repercusiones se deben a las direcciones del Departamento de Transporte de Estados Unidos y la Administración Federal de Aviación (FAA) para reducir temporalmente el 10% de los vuelos en 40 aeropuertos con alto tráfico aéreo en todo el país, debido a la difícil situación del personal aéreo como consecuencia del cierre gubernamental del país.

Vuelos cancelados en un aeropuerto | iStock

Las cancelaciones de los vuelos se llevan produciendo desde el pasado viernes 7 de noviembre: Se cancelaron un 4% de los vuelos el viernes, un 6% el este 11 de noviembre, las cifras subirán al 8% el 13 de noviembre y a un 10% el día 14 de noviembre.

¿Tengo derecho a reembolso de los vuelos?

Debido a esta situación, totalmente ajena a los clientes, las aerolíneas están ofrecieron mayor flexibilidad a las personas afectadas y durante las fechas afectadas, por lo que podrán cambiar el vuelo, cancelarlo o solicitar reembolsos sin penalización. Tan solo tienes que ponerte en contacto con la aerolínea para que te comuniquen tus posibilidades.

En caso de que cancelen tu vuelo y no quieras reagendarlo, es decir, realizar el viaje en otra fecha, las aerolíneas deben darte un reembolso, aunque la compra del vuelo no fuera reembolsable en un inicio.

En cuanto a las indemnizaciones, todavía no hay informaciones exactas al respecto. Pero normalmente, para poder recibir una indemnización de parte de la aerolínea si te cancelan el vuelo la aerolínea tiene que ser responsable de la situación. En esta ocasión, podría tratarse de una "circunstancia extraordinaria" y los pasajeros no tendrían derecho a indemnización, pero sí a un reembolso del billete.