La ciudad del sur de Francia donde vivió el pintor Paul Cézanne

Recientemente te contábamos que hace unas semanas Viajestic había tenido la oportunidad de viajar en el Costa Pacífica, un crucero inspirado en la música con el que recorrimos parte del Mar Mediterráneo.

Las primeras paradas fueron Noli y Finalborgo, dos pueblos medievales de Italia que están muy cerca de Savona, y después pudimos ver Aix-en-Provence, una ciudad del sur de Francia donde vivió el pintor Paul Cézanne y que está cerca del puerto de Toulon.

Si visitas esta bonita ciudad no te puedes perder la Cours Mirabeu, la arteria principal, que está llena de plátanos centenarios, fuentes y cafeterías con terraza, como por ejemplo el Café Les Deux Garçons, donde solían reunirse Cézanne y Hemingway.

En el casco antiguo (Vieille Ville), se encuentra la Catedral de Saint-Sauveur; la Place de l'Hôtel de Ville, con su reloj y el mercado de flores y también muchas plazas con fuentes y tiendas de productos locales de jabones, lavanda, aceite de oliva y mucho más.

Otra de las paradas es el taller donde el pintor Paul Cézanne trabajó sus obras más famosas. Se conserva casi intacto, con su luz natural y sus objetos de inspiración.

Si quieres hacer una visita más cultural, en tu lista tiene que estar el Musée Granet (con obras de Cézanne, Picasso, Giacometti), el Pavillon Vendôme o en verano se celebra el Festival d’Aix-en-Provence, uno de los grandes eventos de ópera de Europa.