La ruta micológica de la Nava es uno de los secretos mejor guardados de Huelva

La ruta micológica La Nava es un sendero circular, lo que lo hace muy cómodo porque principio y fin del camino coinciden, es además un sendero fácil de recorrer más allá del estado de forma de cada cual porque ni es muy largo (apenas kilómetro y medio) ni tiene especial dificultad, es por tanto perfecta para recorrerla sin prisa y paseando a placer.

Esta bonita senda arranca en una zona de valles donde crecen chopos, sauces, alcornoques y encinas centenarias para después adentrase en una zona de matorral mediterráneo y de pinar en la que el aroma de jaras y brezos envuelve el sendero, un sendero que atraviesa, además, lugares donde crecen castaños y madroños que son, precisamente, donde más y mejor nacen las setas en otoño.

Setas en Huelva | Imagen cortesía de Turismo de Huelva

Son hasta 24 las diferente especies de hongos que crecen en el entorno de la ruta micológica de La Nava aunque no todas coinciden en los mismos lugares: bajo los alcornoques se ven tentullos y pie azul mientras en el pinar crecen los clásicos níscalos; además a lo largo de esta ruta también crecen los llamados barrenderos del bosque, que son hongos que se alimentan de materia orgánica muerta y son fundamentales para la sostenibilidad del bosque.

¿Cosas que tienes que saber antes de lanzarte a recorrer la ruta micológica La Nava? Lo primero que debes tener en cuenta es que se trata de un sendero natural a preservar así que lo ideal que pases por él sin dejar huella (en la medida de lo posible, claro); lo ideal es recorrerlo con los pies y con los ojos, también con tu móvil o tu cámara de fotos para inmortalizar todas las setas que llamen tu atención.

Sendero La Nava - Río Caliente | Imagen de Miguel Romero, cortesía de Turismo de Huelva

¿Se pueden recolectar setas en la ruta micológica La Nava? Sí, pero solo para estudios y en los momentos de la temporada en los que se ven muchos ejemplares; además, si vas con intención de recolectar, debes asegurarte de cortarlas correctamente y transportarlas en una cesta rígida que permita la ventilación y la dispersión de esporas.

En Huelva ni el otoño ni el invierno son excesivamente fríos y eso hace que recorrer senderos como la ruta micológica La Nava sea un placer en todos los sentidos además de una oportunidad excepcional para descubrir cuán diversa es la vida en los bosques.