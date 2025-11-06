3 rutas sencillas de senderismo para hacer en la Sierra de Madrid antes de que llegue el invierno

En ocasiones, estar rodeado del bullicio de la capital puede ser agotador y necesitamos desconectar de todo ese alboroto que se crea en las calles de Madrid. Por eso, la Sierra de Madrid es un lugar espectacular para escapar de la ciudad y reconectar con la naturaleza que nos rodea, a la que pocas veces damos el valor que realmente tiene.

El senderismo y el contacto con el entorno natural nos aportan grandes beneficios, tanto para la salud mental como para la física. Por eso, te traemos tres rutas perfectas para disfrutar esta temporada en la sierra madrileña.

Ruta de la Senda de los Molinos del Río Perales

Una ruta sencilla y perfecta para disfrutar en familia, ideal para quienes aman la naturaleza pero no tienen una gran preparación física. Con casi 6 kilómetros de recorrido, atraviesa una gran diversidad de vegetación (pinares, enebros y encinas) en un entorno de gran belleza.

El camino comienza en el Mirador del Hondillo, desde donde se obtienen unas vistas magníficas del entorno natural del municipio. La ruta es circular y finaliza en el mismo punto. Desciende hasta el arroyo del Hondillo y continúa por la Cañada Real Leonesa Oriental hasta llegar al Río Perales. A lo largo del recorrido se pueden ver los restos de antiguos molinos hidráulicos medievales, como los del Altillo o Baltasar, y varias zonas de picnic ideales para descansar y reponer fuerzas.

Ruta de los Cañones del Río Lozoya

También de baja dificultad y circular, esta ruta de 8,5 kilómetros permite disfrutar de uno de los cauces más emblemáticos de Madrid. El punto de partida es Patones, junto a la presa del Pontón de la Oliva.

Desde allí, el camino discurre por las ruinas de la Ermita de la Virgen de la Oliva y continúa por el Canal de Isabel II, hasta llegar al cerro de la Oliva, un escenario natural de tonos rojizos y terrosos que ofrece una panorámica hipnótica. Más adelante, el sendero se adentra en una zona boscosa que deja entrever el cauce del Lozoya, terminando en un impresionante cañón con cascada. Además, este espacio es ideal para los aficionados a la escalada.

Ruta al Bosque de La Herrería y la Silla de Felipe II

Ubicada en San Lorenzo de El Escorial, es una de las rutas más populares y accesibles de la Sierra de Guadarrama. Con una distancia de unos 5 kilómetros, atraviesa un paisaje lleno de robles, fresnos y castaños centenarios.

El sendero comienza en el Monasterio de El Escorial, una de las joyas arquitectónicas más importantes de España, y se adentra en el Bosque de La Herrería, donde naturaleza e historia se entrelazan. El recorrido culmina en la famosa Silla de Felipe II, desde donde el monarca observaba el avance de las obras del monasterio. Desde este punto, las vistas del edificio con la sierra al fondo forman una auténtica obra de arte natural.

Estas tres rutas sencillas, llenas de historia y con paisajes espectaculares, son la excusa perfecta para desconectar del ruido de la ciudad y dejar que la naturaleza trabaje en nosotros. Porque cada paso entre sus caminos nos recuerda de dónde venimos y lo importante que es mantenernos conectados con nuestras raíces.