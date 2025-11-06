El pueblo más bonito de España para viajar en noviembre está en Extremadura según National Geographic

Como bien sabrás cada mes National Geographic elige un pueblo de España como el más bonito para visitar. En el mes de octubre fue Puebla de Sanabria, en Zamora (Castilla y León) y ahora han viajado hasta Extremadura.

Y ahora el elegido ha sido Hervás, en Cáceres, que se encuentra enclavado en un entorno privilegiado del Valle del Ambroz. Los orígenes de Hervás se remontan al siglo XII.

Como ocurre en otras localidades de la provincia, el hecho de que la Vía de la Plata atraviese su término municipal ha propiciado siempre su contacto con otras gentes y culturas. Durante la Reconquista, la Orden del Temple levantó en Hervás un castillo. Hervás perteneció a Béjar y, una y otra, dependían del señorío de los Zúñiga, Duques de Béjar, hasta que, en 1816, el rey Fernando VII la declara Villa Libre.

Si por algo destaca Hervás es por su Barrio Judío, que fue declarado en 1969 Conjunto Histórico Artístico. Es uno de los barrios judíos mejor conservados de España y una zona con muchísimo encanto para pasear gracias a sus callejuelas empedradas, las casas con madera y adobe y los balcones floridos.

Si visitas Hervás no te puedes perder la Iglesia de Santa María de Aguas Vivas, que es una iglesia edificada sobre lo que fue un castillo templario del Siglo XIII y conserva elementos defensivos.

Tampoco te puedes perder el Puente de la Fuente Chiquita, un puente medieval de piedra sobre el río Río Ambroz, que solía formar parte de la antigua ruta de la Vía de la Plata. También tiene que estar en tu lista el Castañar Gallego, un bosque protegido de unos 300 hectáreas, con castaños altamente conservados, considerado uno de los más importantes del sur de Europa.