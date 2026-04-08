Iberia retoma sus vuelos directos entre Madrid y Caracas: Esta será su frecuencia

El Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía en Venezuela ha vuelto a recibir los vuelos de Iberia, marcando el reinicio de una operativa clave para la conectividad entre Europa y Sudamérica.

El trayecto inaugural de esta nueva etapa, realizado por un Airbus 330-200, aterrizó en Caracas alrededor de las 17:00 horas del martes 7 de abril con sus 275 plazas prácticamente agotadas, una alta demanda que también se reflejó en el flujo de pasajeros que esperaban en la terminal para realizar el trayecto inverso hacia Madrid. Esta reapertura permite a los viajeros contar de nuevo con una opción de confianza para cruzar el Atlántico de forma regular y segura.

La compañía ha establecido una hoja de ruta que contempla cuatro conexiones semanales, ajustando su calendario para ofrecer un servicio estable tras el paréntesis en la actividad aérea de los últimos meses.

Este regreso se produce una vez normalizados los protocolos de navegación y reabierto el espacio aéreo en la región, permitiendo que la aerolínea española cumpla con su previsión de retomar los enlaces durante este mes de abril.

Con esta reactivación, se refuerza el puente aéreo entre ambos países, garantizando una mayor flexibilidad para el turismo y facilitando los desplazamientos internacionales desde el principal nodo de comunicaciones de Venezuela.