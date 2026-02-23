Mucho cuidado al comprar botellas de agua en algunos países: un español explica por qué estuvo "cuadro días ingresado en Bali"

Una de las cosas más importantes cuando estamos haciendo un viaje internacional es tener en cuenta la comida y la bebida del destino, incluso las botellas de agua durante el viaje, un punto a destacar que casi nadie tiene en cuenta.

Alejandro Cereceda (@buscandoacere) es un creador de contenido de viajes muy conocido en Instagram y TikTok y suele dar consejos y recomendaciones súper importantes. Y en uno de sus vídeos habla, precisamente, del tema de comprar botellas de agua en el extranjero.

"Por favor, si estás de vacaciones y os vais a comprar una botella de agua en el supermercado, hacedme el favor de hacerle esta prueba antes de abrirla, porque podéis terminar muy mal", dice en el vídeo. "Una me costó cuatro días ingresado en el hospital en Bali", adelanta.

Según cuenta Alejandro, el problema no está en comprar en comercios grandes o pequeños, el riesgo existe en ambos independientemente de su "fiabilidad", ya que hay personas que manipulan botellas usadas y las vuelven a poner en circulación: "Hay mafias que pillan botellas ya abiertas y gastadas pero que están en buen estado y tienen técnicas para rellenarlas con agua que no es bebible y que parezca que están como nuevas".

"Hay mucha gente que se piensa que con comprobar que el tapón está sellado y cuando lo abres hace 'crack', ya es suficiente. Esta gente tiene técnicas para volver a ponerle un tapón nuevo", dice en el vídeo.

El truco que cuenta Alejandro para comprobar que la botella no ha sido manipulada consiste en presionar la botella con fuerza justo por debajo del tapón: "Todo lo fuerte que podáis".

"Si veis que llega un punto en el que ya no se puede aplastar más es porque aún conserva el vacío original", dice. Sin embargo, si la botella se sigue hundiendo poco a poco... "Dejad esa botella".