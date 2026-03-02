Una azafata de vuelo revela por qué tienes que tirar una botella de agua debajo de la cama del hotel

En muchas ocasiones hemos recurrido a vídeos que publican las azafatas en sus redes sociales para contarte trucos o consejos que probablemente no conocías, como por ejemplo, la ropa no permitida para viajar en el avión.

Pero... ¿conoces el truco de tirar una botella de agua debajo de la cama del hotel? Esther Sturrus, azafata de la aerolínea KLM ha publicado un vídeo en su cuenta de TikTok donde cuenta varias recomendaciones a la hora de llegar al hotel durante un viaje.

Y una de ellas tienes que hacerla nada más llegar a la habitación. Tal y como cuenta la azafata, la posibilidad de que alguien se esconda debajo de la cama es muy remota, pero lo cierto es que este gesto puede añadir cierta tranquilidad a tu viaje, sobre todo para las personas que lo hacen en solitario o se alojan en las plantas bajas del hotel (a pie de calle).

El truco consiste en coger una botella de agua, llenarla y hacerla rodar de un extremo a otro de la cama. Si la botella traspasa los dos extremos, significa que todo está controlado. Si no logra superar los dos extremos, es que hay algo debajo de la cama que le impide el paso.

La azafata cuenta que si la botella no logra aparecer por el otro lado de la cama, no siempre significa peligro, ya que puede tratarse de objetos que han guardado debajo de la cama a modo de almacenaje, como sábanas, almohadas...etc.

Sin embargo, se trata de un pequeño gesto que puede ayudar al viajero a sentirse más tranquilo y seguro y que puede resultar muy útil para tus próximos viajes. "Imagina que no lanzas lo suficientemente fuerte y terminas acumulando botellas vacías debajo de la cama porque no puedes alcanzarlas", dice una de las respuestas al vídeo de TikTok, a modo de humor.