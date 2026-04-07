Puente de Mayo: ¿en qué comunidades es festivo y qué pasa al caer en sábado?

Este 2026, el Puente de Mayo se presenta como la primera gran oportunidad de descanso tras la Semana Santa. Sin embargo, a diferencia de otros años, el calendario no ofrecerá días adicionales para los residentes en la capital. Las fechas clave para este periodo son:

Viernes 1 de mayo de 2026: Fiesta del Trabajo (Festivo Nacional)

Sábado 2 de mayo de 2026: Día de la Comunidad de Madrid (Festivo Autonómico)

Domingo 3 de mayo de 2026: Domingo

¿Qué días son festivos en el Puente de Mayo en España?

En España, el viernes 1 de mayo es un festivo nacional obligatorio y no sustituible. Al caer en viernes este 2026, se genera de forma automática un puente de tres días (viernes, sábado y domingo) en todo el país, permitiendo a la mayoría de los trabajadores desconectar sin necesidad de ajustes laborales.

Sin embargo, existe una particularidad en la Comunidad de Madrid. Aunque el 2 de mayo es festivo autonómico, en 2026 cae en sábado. Según el calendario laboral oficial aprobado por la región, esta festividad no se traslada al lunes, por lo que no habrá un día extra de descanso laboral. En la práctica, esto significa que los madrileños tendrán el mismo puente de tres días que el resto de los españoles, perdiéndose la posibilidad de alargar el descanso hasta el lunes 4 de mayo.

¿Qué sucede en Madrid con el 2 de Mayo?

En 2026, el Día de la Comunidad de Madrid (2 de mayo) cae en sábado. Al ser festivo autonómico en fin de semana, no se traslada automáticamente a nivel regional a un lunes, por lo que no genera un puente festivo generalizado, aunque sigue siendo un día inhábil.

Detalles clave del 2 de mayo de 2026:

Festividad: Se celebran las fiestas tradicionales del 2 de mayo.

Calendario Laboral: Al caer en sábado, los trabajadores de lunes a viernes no disfrutan de un día libre extra, a menos que su convenio colectivo indique lo contrario.

Festivos Cercanos: El 1 de mayo (Día del Trabajador) es viernes, lo que crea un puente de fin de semana (viernes 1 y sábado 2).

Es recomendable consultar el calendario laboral específico de cada municipio o convenio, ya que los ayuntamientos pueden fijar sus propias fiestas locales.

Plaza del 2 de Mayo de Madrid | iStock

Origen y significado de la festividad

El 1 de mayo se celebra el Día Internacional del Trabajador, jornada que conmemora las reivindicaciones de 1886 en Chicago por la jornada de ocho horas. En España, tras ser suspendida en 1936 y reconvertida en San José Obrero en 1955, la fiesta se recuperó oficialmente en 1978. Por su parte, el 2 de mayo celebra el levantamiento heroico del pueblo de Madrid contra las tropas napoleónicas en 1808.

En definitiva, el Puente de Mayo de 2026 será un respiro de tres jornadas para todo el territorio nacional. Tras esta fecha, los madrileños tendrán que esperar apenas dos semanas para su siguiente alivio en el calendario: el viernes 15 de mayo (San Isidro), que sí permitirá disfrutar de otro fin de semana largo en la ciudad.