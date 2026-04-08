El Real Jardín Botánico, nombrado miembro honorario de la institución Funbotánica

La institución colombiana Fundación Segunda Expedición Botánica (Funbotánica) ha nombrado al Real Jardín Botánico (RJB-CSIC) de Madrid como miembro honorario, distinción reservada para aquellas instituciones o personas que, por su identificación con el objeto misional y por los servicios prestados o relacionados con ella, se hacen acreedoras de un reconocimiento especial.

Lo ha hecho en un acto en el que el director ejecutivo de Funbotánica, Guillermo Pérez Flórez, ha comunicado la decisión a su homóloga en el RJC-CSIC, María-Paz Martín, según ha informado este martes la institución española. Se ha dado a conocer un mes después de que la decisión fuese tomado por unanimidad durante el pleno de la asamblea general ordinaria de la Fundación celebrada el pasado 24 de marzo.

Funbotánica --institución con sede en San Sebastián de Mariquita (Colombia)-- busca divulgar las realizaciones de la Real Expedición Botánica de la Nueva Granada y "cristalizar los estudios para el aprovechamiento y manejo integral del bosque de José Celestino Mutis (Cádiz, 1732 - Santafé de Bogotá, 1808)".

Al decidir distinguir al RJB-CSIC como miembro honorario, ha resaltado que el vínculo entre ambas instituciones "ha trascendido el plano protocolario y proyecta una alianza científica y cultural, inscrita en la memoria viva de la Real Expedición Botánica del Nuevo Reino de Granada".

"La presencia de los investigadores en el territorio de Mariquita, el respaldo a la protección del Bosque Mutis, y el compromiso compartido con el legado de José Celestino Mutis, son expresiones concretas de una hermandad institucional que la Asamblea General ha querido reconocer", ha señalado Guillermo Pérez Flórez.

Por esta parte, también ha expresado al RJB-CSIC "su más sincero reconocimiento y su confianza en que este acto, lejos de ser un gesto protocolario, afianzará aún más los lazos de trabajo conjunto en el propósito de honrar y proyectar el patrimonio botánico en Iberoamérica".

"Esta buena noticia facilitará el trabajo que el Real Jardín Botánico pueda realizar en el futuro en Mariquita", ha añadido por su lado María-Paz Martín.

Este reconocimiento se produce dos meses después de que Funbotánica le haya concedido al RJB-CSIC la Medalla José Celestino Mutis para exaltar su trayectoria al cumplir 270 años de historia, ciencia y compromiso con el patrimonio natural de la humanidad.