15 cosas que debes hacer en Cuba para disfrutar al máximo tu viaje

Cuba es un país lejano y visitarlo tiene un coste elevado. Al menos si hablamos del vuelo, pues son muchas horas de avión para llegar hasta allí. Es por eso que quizá solamente se te presente la oportunidad de ir a Cuba una vez en la vida y, por tanto, tienes que aprovechar tu estancia al máximo.

No importa si eres una persona a la que le guste conocer las grandes ciudades, la cultura de un determinado lugar o sus playas. En Cuba podrás hacer un poco de todo y, gracias a eso, disfrutarás al máximo del país. Claro está, dependerá de los días que tengas por delante. Pero desde Viajestic te proponemos unas cuantas opciones para que puedas organizar tu viaje.

Así pues, si tienes en mente visitar Cuba pronto, prepara papel y boli y toma nota de las propuestas que vamos a hacerte a continuación. Y si no es el caso y un viaje a Cuba todavía no entra en tus planes, no te preocupes: seguro que al leer estas líneas te entran ganas de organizarlo en un futuro próximo.

Cuba | Pixabay

1. Visita Turquino, el punto más alto de Cuba -que se encuentra en el Gran Parque Nacional Sierra Maestra- y observa a multitud de aves revolotear por allí.

2. Prueba una taza de café negro cubano tras acercarte a conocer las plantaciones de las colinas de la Sierra del Rosario.

3. Date un baño en las playas caribeñas, de arena blanca y aguas cristalinas, mientras disfrutas de un rato de snorkel y ves los arrecifes de coral.

4. Recorre La Habana y siéntete como si hubieses viajado al pasado con sus calles coloridas y sus coches de otra época: te enamorarás.

5. Pasea montado en un almendrón o, lo que es lo mismo, uno de esos coches antiguos.

6. Disfruta de algún festival como el Festival del Caribe que tiene lugar cada verano en Santiago de Cuba o la Procesión de Pascua que se celebra en Trinidad.

7. Tómate un buen mojito, todo un imprescindible en el país.

8. Asiste a una clase de salsa, seas mejor o peor bailarín.

9. Conoce la Cuba más rural acercándote a Viñales, un pueblecito con casas coloniales, buenos restaurantes y un entorno repleto de vegetación.

10. Prueba un plato de marisco o, concretamente, de langosta.

Cuba | Pixabay

11. Pasa el día en una cabaña de la playa de Las Gaviotas.

12. Da un paseo en barco en las playas de agua turquesa de Varadero.

13. Haz una excursión a alguna de sus islas, como por ejemplo a Cayo Rico o Cayo Saetia Island.

14. Nada en la oscuridad junto a los peces que habitan en el lago de la Cueva Saturno.

15. Acércate a la Catarata El Nicho en un fácil y cómodo paseo que te llevará entre bosques y estanques.