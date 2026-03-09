¿Qué hago si no tengo el adaptador de enchufes durante un viaje? El sencillo truco para cargar el móvil en otros países

Viajar por el mundo es la mejor forma de empaparse de otras culturas y descubrir lugares que poco o nada tienen que ver con el lugar de origen. El mundo está repleto de maravillas que merece la pena visitar al menos una vez en la vida y, por eso, en cuanto se dispone de tiempo libre nada como organizar una escapada a rincones alejados de la rutina.

Ahora bien, para que estas aventuras salgan a pedir de boca es importante prepararse como es debido. Planificar detalladamente qué llevar en la maleta, seguir algún que otro truco para no perder el equipaje en el aeropuerto y tener un itinerario milimétricamente diseñado son algunas de las tareas previas a embarcarse en estos viajes.

Sin embargo, bien por descuidos o bien por mero desconocimiento, hay un error muy habitual cuando se sale del país: olvidar el adaptador de enchufes. En España, por ejemplo, se utiliza un enchufe del tipo C; pero este solo sirve en Europa (a excepción de Reino Unido), Chile y Perú. El resto de los destinos tiene otros diseños, como el tipo A de dos líneas paralelas en Estados Unidos o el tipo B de dos líneas paralelas y un círculo abajo en México, Japón o, entre otros lugares, Corea del Sur.

Adaptador de enchufe de viaje Lencent de Amazon | Amazon

Si al llegar al hotel y deshacer la maleta te das cuenta de que tu enchufe no te sirve, el estrés no tardará en aflorar. A fin de cuentas, el móvil en los viajes es ya un indispensable, bien sea por las entradas compradas, el GPS en tiempo real o la mera comunicación con los seres queridos.

Por suerte, hay una solución muy simple que no te obligará a comprar el adaptador durante tu viaje. Basta con tener el cable USB que todos los cargadores llevan de fábrica hoy en día. En la habitación del hotel, muy probablemente, tendrás una entrada USB en la que cargarla. Si no hay en las paredes (algo propio de los alojamientos más modernos), casi con total seguridad habrá una tele disponible con este tipo de entrada.

El móvil no cargará a la máxima velocidad; pero siempre puedes dejarlo conectado durante toda la noche para que, a la mañana siguiente, puedas sobrevivir con la batería llena. ¡Listo! Un problema menos.

Así pues, por mucho que llevar el adaptador de casa sea lo más aconsejable, este sencillo hack te puede salvar de una urgencia fácilmente. Porque si ni tan siquiera hubiera una tele en tu habitación, en las zonas comunes es prácticamente imposible no encontrar una entrada USB en los tiempos que corren.