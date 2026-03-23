Semana Santa 2026: Dónde es festivo el Lunes de Pascua en España

Ahora que la Semana Santa está cada vez más cerca, son muchas las personas que se están preguntado qué días son festivos y cuáles no. Para resumir rápidamente: Jueves Santo, Viernes Santo y Lunes de Pascua en algunas comunidades, pero... ¿en cuáles?

El calendario laboral de Semana Santa en España no es uniforme, y uno de los días que más dudas genera cada año es el Lunes de Pascua (6 de abril de 2026). A diferencia del Viernes Santo, que es festivo nacional, este día solo se celebra en determinadas comunidades autónomas (lo mismo ocurre con el Jueves Santo)

Calendario de abril de 2026 | iStock

En 2026, el Lunes de Pascua será festivo en las siguientes comunidades:

Cataluña

Comunidad Valenciana

Islas Baleares

Navarra

País Vasco

La Rioja

En estos territorios, el Lunes de Pascua se mantiene como una jornada no laborable vinculada a la tradición cristiana y al cierre del ciclo de Semana Santa. Es habitual que se aproveche para prolongar el puente festivo, especialmente en zonas con gran arraigo cultural de estas celebraciones.

Por el contrario, en el resto de España (incluyendo Madrid, Andalucía, Castilla y León o Galicia) el lunes siguiente al Domingo de Resurrección es un día laborable normal, por lo que la actividad se retoma tras el fin de semana.

Más allá del ámbito laboral, el Lunes de Pascua también tiene un componente cultural y gastronómico importante en las regiones donde se celebra. Por ejemplo, en Cataluña y la Comunidad Valenciana es tradicional consumir la mona de Pascua, un dulce típico que padrinos regalan a sus ahijados.

Calendario de abril de 2026 | iStock

En definitiva, aunque no es un festivo a nivel nacional, el Lunes de Pascua sigue siendo una fecha clave en varias comunidades, tanto por su significado religioso como por su impacto en el calendario de descanso y ocio de miles de personas.

Dónde es festivo el Jueves Santo 2026

El Jueves 2 de abril, Jueves Santo, es festivo en las siguientes comunidades autónomas de España: